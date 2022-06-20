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Костромской судомеханический завод почти на 100% локализовал производство - РИА Новости, 20.06.2022
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Костромской судомеханический завод почти на 100% локализовал производство
Костромской судомеханический завод почти на 100% локализовал производство - РИА Новости, 20.06.2022
Костромской судомеханический завод почти на 100% локализовал производство
Костромской судомеханический завод почти на 100% отказался от импортных составляющих, постепенно к этому идут и другие предприятия, заявил губернатор Сергей... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T19:54
2022-06-20T19:54
костромская область
костромская область
технологии
экономика
пмэф
петербургский международный экономический форум (фонд)
сергей ситников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Костромской судомеханический завод почти на 100% отказался от импортных составляющих, постепенно к этому идут и другие предприятия, заявил губернатор Сергей Ситников в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.По его словам, очень многие костромские производства еще задолго до санкций начали уходить от того, чтобы использовать импортные составляющие.Потом, отметил он, предприятие стало использовать ярославские двигатели, которые не только более дешевые, но и имеют более длительный срок эксплуатации.Он подчеркнул, что в Костромской области особенно активно идет импортозамещение в агропромышленном секторе. В качестве примера он привел сыроварение. "Начиная с 2015 года, производство сыра в Костромской области увеличилось в 2 раза. Сейчас в регионе 13 производителей, которые выпускают 39 видов сычужных сыров, более 30 видов рассольных сыров, а также мягкие итальянские сыры. Ежегодно мощности по производству сыра увеличиваются", - рассказал Ситников.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступали информационным партнером форума.
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костромская область, технологии, экономика, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд), сергей ситников
19:54 20.06.2022
 

Костромской судомеханический завод почти на 100% локализовал производство

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Костромской области Сергей Ситников дает интервью на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2022
Губернатор Костромской области Сергей Ситников дает интервью на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Костромской судомеханический завод почти на 100% отказался от импортных составляющих, постепенно к этому идут и другие предприятия, заявил губернатор Сергей Ситников в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.
По его словам, очень многие костромские производства еще задолго до санкций начали уходить от того, чтобы использовать импортные составляющие.
"Прекраснейшее предприятие, еще советское, которое полностью модернизировано – это Костромской судомеханический завод, который занимается производством различных катеров как гражданского назначения, так и для силовых структур, для Вооруженных сил. Они длительное время работали на двигателях импортного производства со всеми вытекающими плюсами и минусами", - рассказал Ситников.
Потом, отметил он, предприятие стало использовать ярославские двигатели, которые не только более дешевые, но и имеют более длительный срок эксплуатации.
"Сегодня костромские катера – степень локализации почти 100%. Единственное, чего пока не могут до конца сделать – это решить вопрос по навигационному оборудованию. Но что такое навигационное оборудование? Бери любой планшет, любой смартфон, которые могут выполнять эти задачи… А сам-то весь катер – весь металл, все узлы, агрегаты – свои, российские", - подчеркнул глава региона.
Он подчеркнул, что в Костромской области особенно активно идет импортозамещение в агропромышленном секторе. В качестве примера он привел сыроварение. "Начиная с 2015 года, производство сыра в Костромской области увеличилось в 2 раза. Сейчас в регионе 13 производителей, которые выпускают 39 видов сычужных сыров, более 30 видов рассольных сыров, а также мягкие итальянские сыры. Ежегодно мощности по производству сыра увеличиваются", - рассказал Ситников.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступали информационным партнером форума.
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Костромская областьКостромская областьТехнологииЭкономикаПМЭФПетербургский международный экономический форум (фонд)Сергей Ситников
 
 
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