https://ria.ru/20220620/lokalizatsiya-1796864519.html

Костромской судомеханический завод почти на 100% локализовал производство

Костромской судомеханический завод почти на 100% локализовал производство - РИА Новости, 20.06.2022

Костромской судомеханический завод почти на 100% локализовал производство

Костромской судомеханический завод почти на 100% отказался от импортных составляющих, постепенно к этому идут и другие предприятия, заявил губернатор Сергей... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T19:54

2022-06-20T19:54

2022-06-20T19:54

костромская область

костромская область

технологии

экономика

пмэф

петербургский международный экономический форум (фонд)

сергей ситников

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Костромской судомеханический завод почти на 100% отказался от импортных составляющих, постепенно к этому идут и другие предприятия, заявил губернатор Сергей Ситников в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.По его словам, очень многие костромские производства еще задолго до санкций начали уходить от того, чтобы использовать импортные составляющие.Потом, отметил он, предприятие стало использовать ярославские двигатели, которые не только более дешевые, но и имеют более длительный срок эксплуатации.Он подчеркнул, что в Костромской области особенно активно идет импортозамещение в агропромышленном секторе. В качестве примера он привел сыроварение. "Начиная с 2015 года, производство сыра в Костромской области увеличилось в 2 раза. Сейчас в регионе 13 производителей, которые выпускают 39 видов сычужных сыров, более 30 видов рассольных сыров, а также мягкие итальянские сыры. Ежегодно мощности по производству сыра увеличиваются", - рассказал Ситников.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступали информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220601/nko-1792483566.html

костромская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

костромская область, технологии, экономика, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд), сергей ситников