Костромской судомеханический завод почти на 100% локализовал производство
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Костромской области Сергей Ситников дает интервью на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2022
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Костромской судомеханический завод почти на 100% отказался от импортных составляющих, постепенно к этому идут и другие предприятия, заявил губернатор Сергей Ситников в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.
По его словам, очень многие костромские производства еще задолго до санкций начали уходить от того, чтобы использовать импортные составляющие.
"Прекраснейшее предприятие, еще советское, которое полностью модернизировано – это Костромской судомеханический завод, который занимается производством различных катеров как гражданского назначения, так и для силовых структур, для Вооруженных сил. Они длительное время работали на двигателях импортного производства со всеми вытекающими плюсами и минусами", - рассказал Ситников.
Потом, отметил он, предприятие стало использовать ярославские двигатели, которые не только более дешевые, но и имеют более длительный срок эксплуатации.
"Сегодня костромские катера – степень локализации почти 100%. Единственное, чего пока не могут до конца сделать – это решить вопрос по навигационному оборудованию. Но что такое навигационное оборудование? Бери любой планшет, любой смартфон, которые могут выполнять эти задачи… А сам-то весь катер – весь металл, все узлы, агрегаты – свои, российские", - подчеркнул глава региона.
Он подчеркнул, что в Костромской области особенно активно идет импортозамещение в агропромышленном секторе. В качестве примера он привел сыроварение. "Начиная с 2015 года, производство сыра в Костромской области увеличилось в 2 раза. Сейчас в регионе 13 производителей, которые выпускают 39 видов сычужных сыров, более 30 видов рассольных сыров, а также мягкие итальянские сыры. Ежегодно мощности по производству сыра увеличиваются", - рассказал Ситников.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступали информационным партнером форума.