https://ria.ru/20220620/lnr-1796843910.html
ПВО ЛНР выпустила шесть ракет в пригороде Алчевска
ПВО ЛНР выпустила шесть ракет в пригороде Алчевска - РИА Новости, 20.06.2022
ПВО ЛНР выпустила шесть ракет в пригороде Алчевска
ПВО ЛНР выпустила шесть ракет в пригороде Алчевска, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T19:03
2022-06-20T19:03
2022-06-20T19:17
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АЛЧЕВСК (ЛНР), 20 июн - РИА Новости. ПВО ЛНР выпустила шесть ракет в пригороде Алчевска, передает корреспондент РИА Новости.В центре города были слышны шесть громких хлопков от их запуска. Какие цели были поражены, пока неизвестно.Города ЛНР в этом районе, в частности, Стаханов, Ирмино, Красный Луч, регулярно обстреливаются украинскими силовиками с применением "Точек-У" и других комплексов.
https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html
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в мире, луганская народная республика, стаханов, красный луч
19:03 20.06.2022 (обновлено: 19:17 20.06.2022)
ПВО ЛНР выпустила шесть ракет в пригороде Алчевска
ПВО ЛНР выпустила шесть ракет в пригороде Алчевска, в центре были слышны хлопки