https://ria.ru/20220620/lnr-1796843910.html

ПВО ЛНР выпустила шесть ракет в пригороде Алчевска

ПВО ЛНР выпустила шесть ракет в пригороде Алчевска - РИА Новости, 20.06.2022

ПВО ЛНР выпустила шесть ракет в пригороде Алчевска

ПВО ЛНР выпустила шесть ракет в пригороде Алчевска, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T19:03

2022-06-20T19:03

2022-06-20T19:17

в мире

луганская народная республика

стаханов

красный луч

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АЛЧЕВСК (ЛНР), 20 июн - РИА Новости. ПВО ЛНР выпустила шесть ракет в пригороде Алчевска, передает корреспондент РИА Новости.В центре города были слышны шесть громких хлопков от их запуска. Какие цели были поражены, пока неизвестно.Города ЛНР в этом районе, в частности, Стаханов, Ирмино, Красный Луч, регулярно обстреливаются украинскими силовиками с применением "Точек-У" и других комплексов.

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html

луганская народная республика

стаханов

красный луч

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в мире, луганская народная республика, стаханов, красный луч