https://ria.ru/20220620/lnr-1796663238.html

Бойцы "Ахмата" начали освобождать пригород Золотого в ЛНР, заявил Кадыров

Бойцы "Ахмата" начали освобождать пригород Золотого в ЛНР, заявил Кадыров - РИА Новости, 20.06.2022

Бойцы "Ахмата" начали освобождать пригород Золотого в ЛНР, заявил Кадыров

Бойцы чеченского отряда "Ахмат" вместе с союзными войсками начали освобождать пригород Золотого — село Камышеваха в Луганской Народной Республике, сообщил глава РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T09:55

2022-06-20T09:55

2022-06-20T10:18

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

лисичанск

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

россия

северодонецк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784259869_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0aa2d983cde71117dc85b7e510abbe2c.jpg

ПЯТИГОРСК, 20 июн — РИА Новости. Бойцы чеченского отряда "Ахмат" вместе с союзными войсками начали освобождать пригород Золотого — село Камышеваха в Луганской Народной Республике, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.Глава региона отметил, что российские военные выводят из населенного пункта мирных граждан, которых противник пытается использовать как живой щит.Кадыров подчеркнул, что в ближайшее время спецподразделения полностью очистят Камышеваху и Золотое, обеспечив продвижение союзных войск к Лисичанску. Сейчас это единственный город в ЛНР, находящийся под контролем ВСУ."Для этого у нас имеются все необходимые средства и возможности, которые мы используем с максимальной пользой", — заключил глава Чечни.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением города Лисичанск и промзоны Северодонецка.

https://ria.ru/20220619/severodonetsk-1796570384.html

https://ria.ru/20220619/severodonetsk-1796559118.html

луганская народная республика

лисичанск

россия

северодонецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, лисичанск, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, россия, северодонецк, вооруженные силы рф