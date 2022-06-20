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Бойцы "Ахмата" начали освобождать пригород Золотого в ЛНР, заявил Кадыров - РИА Новости, 20.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220620/lnr-1796663238.html
Бойцы "Ахмата" начали освобождать пригород Золотого в ЛНР, заявил Кадыров
Бойцы "Ахмата" начали освобождать пригород Золотого в ЛНР, заявил Кадыров - РИА Новости, 20.06.2022
Бойцы "Ахмата" начали освобождать пригород Золотого в ЛНР, заявил Кадыров
Бойцы чеченского отряда "Ахмат" вместе с союзными войсками начали освобождать пригород Золотого — село Камышеваха в Луганской Народной Республике, сообщил глава РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T09:55
2022-06-20T10:18
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
лисичанск
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
россия
северодонецк
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ПЯТИГОРСК, 20 июн — РИА Новости. Бойцы чеченского отряда "Ахмат" вместе с союзными войсками начали освобождать пригород Золотого — село Камышеваха в Луганской Народной Республике, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.Глава региона отметил, что российские военные выводят из населенного пункта мирных граждан, которых противник пытается использовать как живой щит.Кадыров подчеркнул, что в ближайшее время спецподразделения полностью очистят Камышеваху и Золотое, обеспечив продвижение союзных войск к Лисичанску. Сейчас это единственный город в ЛНР, находящийся под контролем ВСУ."Для этого у нас имеются все необходимые средства и возможности, которые мы используем с максимальной пользой", — заключил глава Чечни.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением города Лисичанск и промзоны Северодонецка.
https://ria.ru/20220619/severodonetsk-1796570384.html
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в мире, луганская народная республика, лисичанск, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, россия, северодонецк, вооруженные силы рф
09:55 20.06.2022 (обновлено: 10:18 20.06.2022)
 
Бойцы "Ахмата" начали освобождать пригород Золотого в ЛНР, заявил Кадыров

Кадыров: бойцы из Чечни в составе союзных войск начали освобождать пригород Золотого в ЛНР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы специального отряда быстрого реагирования "Ахмат"
Бойцы специального отряда быстрого реагирования Ахмат - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бойцы специального отряда быстрого реагирования "Ахмат". Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 20 июн — РИА Новости. Бойцы чеченского отряда "Ахмат" вместе с союзными войсками начали освобождать пригород Золотого — село Камышеваха в Луганской Народной Республике, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
"Им в этой местности противостоят различные нацистские группировки, включая польских наемников. Несмотря на это, наши спецподразделения успешно захватывают стратегически важные точки и планомерно продвигаются вперед", — написал он.
Глава региона отметил, что российские военные выводят из населенного пункта мирных граждан, которых противник пытается использовать как живой щит.
Кадыров подчеркнул, что в ближайшее время спецподразделения полностью очистят Камышеваху и Золотое, обеспечив продвижение союзных войск к Лисичанску. Сейчас это единственный город в ЛНР, находящийся под контролем ВСУ.
"Для этого у нас имеются все необходимые средства и возможности, которые мы используем с максимальной пользой", — заключил глава Чечни.
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Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением города Лисичанск и промзоны Северодонецка.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаЛисичанскЧеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровРоссияСеверодонецкВооруженные силы РФ
 
 
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