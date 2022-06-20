09:55 20.06.2022 (обновлено: 10:18 20.06.2022)
Бойцы "Ахмата" начали освобождать пригород Золотого в ЛНР, заявил Кадыров
Кадыров: бойцы из Чечни в составе союзных войск начали освобождать пригород Золотого в ЛНР
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы специального отряда быстрого реагирования "Ахмат"
Бойцы специального отряда быстрого реагирования "Ахмат". Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 20 июн — РИА Новости. Бойцы чеченского отряда "Ахмат" вместе с союзными войсками начали освобождать пригород Золотого — село Камышеваха в Луганской Народной Республике, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
"Им в этой местности противостоят различные нацистские группировки, включая польских наемников. Несмотря на это, наши спецподразделения успешно захватывают стратегически важные точки и планомерно продвигаются вперед", — написал он.
Глава региона отметил, что российские военные выводят из населенного пункта мирных граждан, которых противник пытается использовать как живой щит.
Кадыров подчеркнул, что в ближайшее время спецподразделения полностью очистят Камышеваху и Золотое, обеспечив продвижение союзных войск к Лисичанску. Сейчас это единственный город в ЛНР, находящийся под контролем ВСУ.
"Для этого у нас имеются все необходимые средства и возможности, которые мы используем с максимальной пользой", — заключил глава Чечни.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением города Лисичанск и промзоны Северодонецка.