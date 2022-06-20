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Временный поверенный в делах России провел встречу в МИД Литвы - РИА Новости, 20.06.2022
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Временный поверенный в делах России провел встречу в МИД Литвы
Временный поверенный в делах России провел встречу в МИД Литвы - РИА Новости, 20.06.2022
Временный поверенный в делах России провел встречу в МИД Литвы
Власти Литвы, запретив транзит ряда товаров под санкциями ЕС, думали о собственных гражданах и своем экономическом благополучии "в последнюю очередь", стараясь... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T16:18
2022-06-20T16:46
россия
евросоюз
литва
калининградская область
в мире
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Власти Литвы, запретив транзит ряда товаров под санкциями ЕС, думали о собственных гражданах и своем экономическом благополучии "в последнюю очередь", стараясь нанести максимальный вред России, заявил временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь."Мы ходили в МИД Литвы сегодня, мы поставили перед ними много вопросов. Говорили о конвенциях железнодорожных, мы говорили, что так поступать нельзя, за сутки что нужно предупреждать. Нам просто по бумажке было зачитано, что Литва дескать тут ни при чем, это все Евросоюз, а то, что мы делаем- мы просто выполняем, что нам говорит Евросоюз", - отметил дипломат.Он добавил, что там, где власти страны могут самостоятельно нанести России ущерб, они это делают, там, где могут с помощью Европейского союза - тоже."Экономически здесь такая система координат ненормальная, здесь об этом думают в последнюю очередь", подчеркнул временный поверенный, уточнив, что власти Литвы рассчитывают на помощь и субсидии от ЕС.Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа. Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов в понедельник заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.
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россия, евросоюз, литва, калининградская область, в мире, санкции, санкции в отношении россии
16:18 20.06.2022 (обновлено: 16:46 20.06.2022)
 
Временный поверенный в делах России провел встречу в МИД Литвы

Временный поверенный в делах России Рябоконь заявил, что провел встречу в МИД Литвы

© Фото : Lithuanian Ministry of Foreign AffairsЗдание МИД Литвы
Здание МИД Литвы - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© Фото : Lithuanian Ministry of Foreign Affairs
Здание МИД Литвы. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Власти Литвы, запретив транзит ряда товаров под санкциями ЕС, думали о собственных гражданах и своем экономическом благополучии "в последнюю очередь", стараясь нанести максимальный вред России, заявил временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь.
"Мы ходили в МИД Литвы сегодня, мы поставили перед ними много вопросов. Говорили о конвенциях железнодорожных, мы говорили, что так поступать нельзя, за сутки что нужно предупреждать. Нам просто по бумажке было зачитано, что Литва дескать тут ни при чем, это все Евросоюз, а то, что мы делаем- мы просто выполняем, что нам говорит Евросоюз", - отметил дипломат.

"Те власти... Те политические силы, скажем так, которые находятся у власти в Литве, они поставили экономические интересы страны, социальное благополучие граждан - это просто в последнюю очередь. Задача-максимум, которую они преследуют - это нанести максимальный вред нашей стране", - сказал Рябоконь в эфире "России 24".

Он добавил, что там, где власти страны могут самостоятельно нанести России ущерб, они это делают, там, где могут с помощью Европейского союза - тоже.
"Экономически здесь такая система координат ненормальная, здесь об этом думают в последнюю очередь", подчеркнул временный поверенный, уточнив, что власти Литвы рассчитывают на помощь и субсидии от ЕС.
Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа. Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов в понедельник заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 12:33
Боррель прокомментировал запрет Литвы на транзит в Калининградскую область
 
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