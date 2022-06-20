https://ria.ru/20220620/litva-1796742338.html
Россия поставила Литве ультиматум из-за транспортной блокады Калининграда
Россия поставила Литве ультиматум из-за транспортной блокады Калининграда - РИА Новости, 20.06.2022
Россия поставила Литве ультиматум из-за транспортной блокады Калининграда
Россия оставляет за собой право на действия по защите национальных интересов, если Литва в ближайшее время не возобновит в полном объеме грузовой транзит в... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T13:33
2022-06-20T13:33
2022-06-20T15:50
россия
литва
калининградская область
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
антон алиханов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649258_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_45bfe0f360b65201c60eb31199044f23.jpg
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Россия оставляет за собой право на действия по защите национальных интересов, если Литва в ближайшее время не возобновит в полном объеме грузовой транзит в Калининградскую область, сообщается на сайте Министерства иностранных дел России."Расцениваем провокационные меры литовской стороны, нарушающие международно-правовые обязательства Литвы, прежде всего Совместное заявление Российской Федерации и Европейского союза о транзите между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации от 2002 года, как открыто враждебные", — говорится в заявлении.В связи с этим в МИД России вызвали временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене и заявили ей решительный протест.Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза. Губернатор Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса. Перевозка нефтепродуктов в регион через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение литовских властей незаконным и беспрецедентным. По его словам, эта ситуация требует глубокого анализа, который проведут в течение следующих нескольких дней, после чего будут приняты ответные меры.Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Так, в апреле Европейский союз в рамках пятого пакета ограничительных мер запретил перевозки по своей территории грузоперевозчикам из России и Белоруссии, исключая медицинские и продовольственные товары. Тем не менее транзит в Калининград запрещен не был. Как подчеркивал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220620/kaliningrad-1796676040.html
https://ria.ru/20220618/alikhanov-1796487634.html
https://ria.ru/20220617/sanktsii-1796030308.html
россия
литва
калининградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649258_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_cc209eecb7e45c88dd6f9e67c03ea975.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, литва, калининградская область, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), антон алиханов
13:33 20.06.2022 (обновлено: 15:50 20.06.2022)
Россия поставила Литве ультиматум из-за транспортной блокады Калининграда
МИД пригрозил ответными мерами, если Литва не возобновит грузовой транзит в Калининград
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости.
Россия оставляет за собой право на действия по защите национальных интересов, если Литва в ближайшее время не возобновит в полном объеме грузовой транзит в Калининградскую область, сообщается на сайте
Министерства иностранных дел России.
"Расцениваем провокационные меры литовской стороны, нарушающие международно-правовые обязательства Литвы, прежде всего Совместное заявление Российской Федерации и Европейского союза о транзите между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации от 2002 года, как открыто враждебные", — говорится в заявлении.
В связи с этим в МИД России вызвали временную поверенную в делах Литвы
Виргинию Умбрасене и заявили ей решительный протест.
Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза. Губернатор Антон Алиханов
подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области
справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса. Перевозка нефтепродуктов в регион через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение литовских властей незаконным и беспрецедентным. По его словам, эта ситуация требует глубокого анализа, который проведут в течение следующих нескольких дней, после чего будут приняты ответные меры.
Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Так, в апреле Европейский союз в рамках пятого пакета ограничительных мер запретил перевозки по своей территории грузоперевозчикам из России и Белоруссии, исключая медицинские и продовольственные товары. Тем не менее транзит в Калининград запрещен не был.
Как подчеркивал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей.