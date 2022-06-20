https://ria.ru/20220620/litva-1796742338.html

Россия поставила Литве ультиматум из-за транспортной блокады Калининграда

Россия поставила Литве ультиматум из-за транспортной блокады Калининграда - РИА Новости, 20.06.2022

Россия поставила Литве ультиматум из-за транспортной блокады Калининграда

Россия оставляет за собой право на действия по защите национальных интересов, если Литва в ближайшее время не возобновит в полном объеме грузовой транзит в... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T13:33

2022-06-20T13:33

2022-06-20T15:50

россия

литва

калининградская область

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

антон алиханов

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Россия оставляет за собой право на действия по защите национальных интересов, если Литва в ближайшее время не возобновит в полном объеме грузовой транзит в Калининградскую область, сообщается на сайте Министерства иностранных дел России."Расцениваем провокационные меры литовской стороны, нарушающие международно-правовые обязательства Литвы, прежде всего Совместное заявление Российской Федерации и Европейского союза о транзите между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации от 2002 года, как открыто враждебные", — говорится в заявлении.В связи с этим в МИД России вызвали временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене и заявили ей решительный протест.Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза. Губернатор Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса. Перевозка нефтепродуктов в регион через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение литовских властей незаконным и беспрецедентным. По его словам, эта ситуация требует глубокого анализа, который проведут в течение следующих нескольких дней, после чего будут приняты ответные меры.Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Так, в апреле Европейский союз в рамках пятого пакета ограничительных мер запретил перевозки по своей территории грузоперевозчикам из России и Белоруссии, исключая медицинские и продовольственные товары. Тем не менее транзит в Калининград запрещен не был. Как подчеркивал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220620/kaliningrad-1796676040.html

https://ria.ru/20220618/alikhanov-1796487634.html

https://ria.ru/20220617/sanktsii-1796030308.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, литва, калининградская область, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), антон алиханов