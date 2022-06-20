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СФ: блокада Калининграда отменяет для России членство Литвы в ЕС - РИА Новости, 20.06.2022
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СФ: блокада Калининграда отменяет для России членство Литвы в ЕС
СФ: блокада Калининграда отменяет для России членство Литвы в ЕС - РИА Новости, 20.06.2022
СФ: блокада Калининграда отменяет для России членство Литвы в ЕС
Если Евросоюз не исправит ситуацию с транспортной блокадой Калининграда, сам же дезавуирует для РФ документы о членстве Литвы в ЕС, в этом случае у Москвы будут РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T10:34
2022-06-20T10:45
в мире
политика
россия
литва
вильнюс
евросоюз
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Если Евросоюз не исправит ситуацию с транспортной блокадой Калининграда, сам же дезавуирует для РФ документы о членстве Литвы в ЕС, в этом случае у Москвы будут "развязаны руки" для решения проблемы любыми избранными нами способами, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Евросоюз, если он незамедлительно не исправит наглую выходку Вильнюса, сам же дезавуирует для нас легитимность всех документов о членстве Литвы в ЕС и развяжет руки для решения созданной Литвой проблемы калининградского транзита любыми избранными нами способами", - написал политик в своем Telegram-канале.Он отметил, что к 20-летию "Совместного заявления о транзите между Калининградской областью и остальной территорией РФ" между Россией и Евросоюзом Литва решила в одностороннем порядке остановить почти половину грузов, идущих по железной дороге через неё в калининградском направлении. "Тем самым Вильнюс "выбил стул", на котором сам сидел все эти годы в качестве страны-члена ЕС", - написал сенатор.
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в мире, политика, россия, литва, вильнюс, евросоюз
10:34 20.06.2022 (обновлено: 10:45 20.06.2022)
 
СФ: блокада Калининграда отменяет для России членство Литвы в ЕС

Сенатор Климов: блокада Калининграда дезавуирует для России договор о членстве Литвы в ЕС

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Если Евросоюз не исправит ситуацию с транспортной блокадой Калининграда, сам же дезавуирует для РФ документы о членстве Литвы в ЕС, в этом случае у Москвы будут "развязаны руки" для решения проблемы любыми избранными нами способами, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Евросоюз, если он незамедлительно не исправит наглую выходку Вильнюса, сам же дезавуирует для нас легитимность всех документов о членстве Литвы в ЕС и развяжет руки для решения созданной Литвой проблемы калининградского транзита любыми избранными нами способами", - написал политик в своем Telegram-канале.
Он отметил, что к 20-летию "Совместного заявления о транзите между Калининградской областью и остальной территорией РФ" между Россией и Евросоюзом Литва решила в одностороннем порядке остановить почти половину грузов, идущих по железной дороге через неё в калининградском направлении. "Тем самым Вильнюс "выбил стул", на котором сам сидел все эти годы в качестве страны-члена ЕС", - написал сенатор.
Калининград - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
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