https://ria.ru/20220620/litva-1796671806.html
СФ: блокада Калининграда отменяет для России членство Литвы в ЕС
СФ: блокада Калининграда отменяет для России членство Литвы в ЕС - РИА Новости, 20.06.2022
СФ: блокада Калининграда отменяет для России членство Литвы в ЕС
Если Евросоюз не исправит ситуацию с транспортной блокадой Калининграда, сам же дезавуирует для РФ документы о членстве Литвы в ЕС, в этом случае у Москвы будут РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T10:34
2022-06-20T10:34
2022-06-20T10:45
в мире
политика
россия
литва
вильнюс
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_090b71adfbb71ba8b4f937eca853b3c9.jpg
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Если Евросоюз не исправит ситуацию с транспортной блокадой Калининграда, сам же дезавуирует для РФ документы о членстве Литвы в ЕС, в этом случае у Москвы будут "развязаны руки" для решения проблемы любыми избранными нами способами, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Евросоюз, если он незамедлительно не исправит наглую выходку Вильнюса, сам же дезавуирует для нас легитимность всех документов о членстве Литвы в ЕС и развяжет руки для решения созданной Литвой проблемы калининградского транзита любыми избранными нами способами", - написал политик в своем Telegram-канале.Он отметил, что к 20-летию "Совместного заявления о транзите между Калининградской областью и остальной территорией РФ" между Россией и Евросоюзом Литва решила в одностороннем порядке остановить почти половину грузов, идущих по железной дороге через неё в калининградском направлении. "Тем самым Вильнюс "выбил стул", на котором сам сидел все эти годы в качестве страны-члена ЕС", - написал сенатор.
https://ria.ru/20220620/voyna-1796643918.html
россия
литва
вильнюс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6dbb13c89585ad29243f9023e4c9306a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, политика, россия, литва, вильнюс, евросоюз
10:34 20.06.2022 (обновлено: 10:45 20.06.2022)
СФ: блокада Калининграда отменяет для России членство Литвы в ЕС
Сенатор Климов: блокада Калининграда дезавуирует для России договор о членстве Литвы в ЕС