https://ria.ru/20220620/lisichansk-1796896890.html

Украинские боевики разместили в школах и садах Лисичанска опорные пункты

Украинские боевики разместили в школах и садах Лисичанска опорные пункты - РИА Новости, 20.06.2022

Украинские боевики разместили в школах и садах Лисичанска опорные пункты

Украинские военные разместили в трех школах и одном детском саду Лисичанска в ЛНР опорные пункты и склады боеприпасов, сообщил в понедельник на брифинге... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T22:31

2022-06-20T22:31

2022-06-20T22:31

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Украинские военные разместили в трех школах и одном детском саду Лисичанска в ЛНР опорные пункты и склады боеприпасов, сообщил в понедельник на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он добавил, что в другом городе ЛНР – Приволье, в детском саду "Калинушка" националисты разместили снайперские позиции, тяжелую технику и РСЗО, а в помещениях насильно удерживают жителей близлежащих домов.Кроме того, в Запорожье на территориях школы № 12, школы-интерната № 2 и детского сада № 81 дислоцированы подразделения украинских вооруженных формирований, размещено тяжелое вооружение и военная техника, уточнил Мизинцев.

https://ria.ru/20220620/kramatorsk-1796896246.html

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Евгения Нефедова

в мире, луганская народная республика, запорожье