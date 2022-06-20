Украинские боевики разместили в школах и садах Лисичанска опорные пункты
Военные Украины разместили в школах и садах Лисичанска опорные пункты и склады боеприпасов
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗдание детского сада, поврежденного в результате обстрела ВСУ
Здание детского сада, поврежденного в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Украинские военные разместили в трех школах и одном детском саду Лисичанска в ЛНР опорные пункты и склады боеприпасов, сообщил в понедельник на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Лисичанске Луганской Народной Республики в школах № 9, № 14, № 28 и в детском саду № 6 военнослужащие ВСУ оборудовали опорные пункты и склады боеприпасов, а в многоквартирных домах огневые позиции и снайперские точки. При этом на прилегающих к зданиям территориях размещены бронетехника, артиллерия и РСЗО, а эвакуация местных жителей умышленно не проводилась", - сказал Мизинцев.
Он добавил, что в другом городе ЛНР – Приволье, в детском саду "Калинушка" националисты разместили снайперские позиции, тяжелую технику и РСЗО, а в помещениях насильно удерживают жителей близлежащих домов.
Кроме того, в Запорожье на территориях школы № 12, школы-интерната № 2 и детского сада № 81 дислоцированы подразделения украинских вооруженных формирований, размещено тяжелое вооружение и военная техника, уточнил Мизинцев.