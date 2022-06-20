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Билайн лидирует в рейтинге качества мобильной связи в Москве
Билайн лидирует в рейтинге качества мобильной связи в Москве - РИА Новости, 20.06.2022
Билайн лидирует в рейтинге качества мобильной связи в Москве
ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) второй год подряд занял первое место в рейтинге качества голосовой связи и мобильного интернета в Москве, составленного... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T10:00
2022-06-20T10:00
2022-06-20T10:10
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экономика
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) второй год подряд занял первое место в рейтинге качества голосовой связи и мобильного интернета в Москве, составленного аналитическим агентством DMTEL, сообщает компания."Такой высокий результат стал возможен благодаря рекордным инвестициям в сеть последних двух лет, которые в совокупности составили 27,5 миллиардов рублей. За это время билайн построил более 17 тысяч новых базовых станций как в Москве, так и в Подмосковье. В 2022 году Билайн также продолжает развитие своей сети", - прокомментировали в компании.Активное развитие инфраструктуры оператора обусловлено ростом как мобильного трафика, так и пользователей LTE.Кроме того, поскольку в Москве билайн строит 5G-Ready сеть, внедрение сетей пятого поколения связи возможно осуществить в течение нескольких дней после выделения частотного ресурса под этот стандарт, заключили в компании.
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РИА Новости
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РИА Новости
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билайн, вымпелком, москва, технологии, экономика, новости компаний - экономика
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) второй год подряд занял первое место в рейтинге качества голосовой связи и мобильного интернета в Москве, составленного аналитическим агентством DMTEL, сообщает компания.
"Такой высокий результат стал возможен благодаря рекордным инвестициям в сеть последних двух лет, которые в совокупности составили 27,5 миллиардов рублей. За это время билайн построил более 17 тысяч новых базовых станций как в Москве
, так и в Подмосковье
. В 2022 году Билайн
также продолжает развитие своей сети", - прокомментировали в компании.
Активное развитие инфраструктуры оператора обусловлено ростом как мобильного трафика, так и пользователей LTE.
"По данным исследовательского сервиса "билайн.аналитика", доля LTE пользователей увеличилась с 2020 года почти на 20 процентов. В среднем клиент с 4G-смартфоном использует в 10 раз больше интернет-трафика, чем пользователь сетей "третьего поколения", - говорится в сообщении.
Кроме того, поскольку в Москве билайн строит 5G-Ready сеть, внедрение сетей пятого поколения связи возможно осуществить в течение нескольких дней после выделения частотного ресурса под этот стандарт, заключили в компании.