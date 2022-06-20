https://ria.ru/20220620/lider-1796246663.html

Билайн лидирует в рейтинге качества мобильной связи в Москве

Билайн лидирует в рейтинге качества мобильной связи в Москве - РИА Новости, 20.06.2022

Билайн лидирует в рейтинге качества мобильной связи в Москве

ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) второй год подряд занял первое место в рейтинге качества голосовой связи и мобильного интернета в Москве, составленного... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T10:00

2022-06-20T10:00

2022-06-20T10:10

билайн

вымпелком

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) второй год подряд занял первое место в рейтинге качества голосовой связи и мобильного интернета в Москве, составленного аналитическим агентством DMTEL, сообщает компания."Такой высокий результат стал возможен благодаря рекордным инвестициям в сеть последних двух лет, которые в совокупности составили 27,5 миллиардов рублей. За это время билайн построил более 17 тысяч новых базовых станций как в Москве, так и в Подмосковье. В 2022 году Билайн также продолжает развитие своей сети", - прокомментировали в компании.Активное развитие инфраструктуры оператора обусловлено ростом как мобильного трафика, так и пользователей LTE.Кроме того, поскольку в Москве билайн строит 5G-Ready сеть, внедрение сетей пятого поколения связи возможно осуществить в течение нескольких дней после выделения частотного ресурса под этот стандарт, заключили в компании.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

билайн, вымпелком, москва, технологии, экономика, новости компаний - экономика