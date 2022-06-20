https://ria.ru/20220620/lgoty-1796805598.html
Путин поручил выработать льготы на перелет для лечения детей-инвалидов
Путин поручил выработать льготы на перелет для лечения детей-инвалидов - РИА Новости, 20.06.2022
Путин поручил выработать льготы на перелет для лечения детей-инвалидов
Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 ноября 2022 года представить предложения по льготам на перелет на лечение для детей-инвалидов, список поручений... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T16:43
2022-06-20T16:43
2022-06-20T16:45
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 ноября 2022 года представить предложения по льготам на перелет на лечение для детей-инвалидов, список поручений опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: ... представить предложения о предоставлении льгот по оплате проезда воздушным транспортом к месту лечения и обратно детям-инвалидам, имеющим право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг (при наличии у них медицинских противопоказаний к перевозке железнодорожным транспортом или в случае пересадок в пути следования)", - говорится в тексте поручения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, общество, владимир путин
16:43 20.06.2022 (обновлено: 16:45 20.06.2022)
Путин поручил выработать льготы на перелет для лечения детей-инвалидов
Путин поручил предоставить предложения по льготам на перелет для лечения детей-инвалидов