https://ria.ru/20220620/lgoty-1796805598.html

Путин поручил выработать льготы на перелет для лечения детей-инвалидов

Путин поручил выработать льготы на перелет для лечения детей-инвалидов - РИА Новости, 20.06.2022

Путин поручил выработать льготы на перелет для лечения детей-инвалидов

Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 ноября 2022 года представить предложения по льготам на перелет на лечение для детей-инвалидов, список поручений... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T16:43

2022-06-20T16:43

2022-06-20T16:45

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 ноября 2022 года представить предложения по льготам на перелет на лечение для детей-инвалидов, список поручений опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: ... представить предложения о предоставлении льгот по оплате проезда воздушным транспортом к месту лечения и обратно детям-инвалидам, имеющим право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг (при наличии у них медицинских противопоказаний к перевозке железнодорожным транспортом или в случае пересадок в пути следования)", - говорится в тексте поручения.

https://ria.ru/20220418/samolet-1784156215.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, общество, владимир путин