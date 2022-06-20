https://ria.ru/20220620/lepen-1796714058.html

Ле Пен покинет пост главы партии "Национальное объединение"

Ле Пен покинет пост главы партии "Национальное объединение" - РИА Новости, 20.06.2022

Ле Пен покинет пост главы партии "Национальное объединение"

Марин Ле Пен заявила, что не останется на посту председателя своей партии "Национальное объединение", так как будет возглавлять депутатскую группу фракции в... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T12:25

2022-06-20T12:25

2022-06-20T12:25

в мире

марин ле пен

эммануэль макрон

франция

возрождение

жан-люк меланшон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784976844_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_301134ef0101f5ba23e347acaee1b01e.jpg

ПАРИЖ, 20 июн – РИА Новости. Марин Ле Пен заявила, что не останется на посту председателя своей партии "Национальное объединение", так как будет возглавлять депутатскую группу фракции в Национальном собрании Франции."Я не собираюсь снова возглавлять "Национальное объединение". Я сосредоточусь на председательстве в этой очень большой (депутатской) группе", - сказала Ле Пен в понедельник в эфире телеканала BFMTV.Марин Ле Пен возглавляла партию "Национальное объединение" с 2011 года.На прошедших в воскресенье выборах в Национальное собрание Франции партия Эммануэля Макрона "Возрождение" даже в составе коалиции с тремя другими партиями не смогла сохранить абсолютное большинство в нижней палате. Вместо минимально необходимых 289 мандатов блок получил всего 245 из 577. Второе место заняла коалиция левых сил под предводительством партии "Непокорившаяся Франция" Жана-Люка Меланшона с 131 местом. На третьем – крайне правая "Национальное объединение" с 89 мандатами.Потеря абсолютного большинства означает, что теперь Макрон не сможет беспрепятственно проводить свои законодательные инициативы через нижнюю палату и через парламент в принципе, так как в верхней палате – Сенате – макронисты также не располагают большинством. Действующий премьер Франции Элизабет Борн после выборов сразу заявила, что "Вместе!" сразу же начнут искать пути формирования "активного большинства". При этом другие крупные блоки и партии, прошедшие в Нацсобрание, уже заявили, что намерены оставаться в оппозиции.

https://ria.ru/20220620/vybory-1796699036.html

https://ria.ru/20220620/frantsiya-1796653861.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, марин ле пен, эммануэль макрон, франция, возрождение, жан-люк меланшон