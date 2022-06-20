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Ле Пен покинет пост главы партии "Национальное объединение" - РИА Новости, 20.06.2022
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Ле Пен покинет пост главы партии "Национальное объединение"
Ле Пен покинет пост главы партии "Национальное объединение" - РИА Новости, 20.06.2022
Ле Пен покинет пост главы партии "Национальное объединение"
Марин Ле Пен заявила, что не останется на посту председателя своей партии "Национальное объединение", так как будет возглавлять депутатскую группу фракции в... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T12:25
2022-06-20T12:25
в мире
марин ле пен
эммануэль макрон
франция
возрождение
жан-люк меланшон
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ПАРИЖ, 20 июн – РИА Новости. Марин Ле Пен заявила, что не останется на посту председателя своей партии "Национальное объединение", так как будет возглавлять депутатскую группу фракции в Национальном собрании Франции."Я не собираюсь снова возглавлять "Национальное объединение". Я сосредоточусь на председательстве в этой очень большой (депутатской) группе", - сказала Ле Пен в понедельник в эфире телеканала BFMTV.Марин Ле Пен возглавляла партию "Национальное объединение" с 2011 года.На прошедших в воскресенье выборах в Национальное собрание Франции партия Эммануэля Макрона "Возрождение" даже в составе коалиции с тремя другими партиями не смогла сохранить абсолютное большинство в нижней палате. Вместо минимально необходимых 289 мандатов блок получил всего 245 из 577. Второе место заняла коалиция левых сил под предводительством партии "Непокорившаяся Франция" Жана-Люка Меланшона с 131 местом. На третьем – крайне правая "Национальное объединение" с 89 мандатами.Потеря абсолютного большинства означает, что теперь Макрон не сможет беспрепятственно проводить свои законодательные инициативы через нижнюю палату и через парламент в принципе, так как в верхней палате – Сенате – макронисты также не располагают большинством. Действующий премьер Франции Элизабет Борн после выборов сразу заявила, что "Вместе!" сразу же начнут искать пути формирования "активного большинства". При этом другие крупные блоки и партии, прошедшие в Нацсобрание, уже заявили, что намерены оставаться в оппозиции.
https://ria.ru/20220620/vybory-1796699036.html
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в мире, марин ле пен, эммануэль макрон, франция, возрождение, жан-люк меланшон
12:25 20.06.2022
 
Ле Пен покинет пост главы партии "Национальное объединение"

Ле Пен покинет пост главы своей партии, чтобы возглавить депутатскую группу в Нацсобрании

© AP Photo / Michel EulerМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© AP Photo / Michel Euler
Марин Ле Пен. Архивное фото
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ПАРИЖ, 20 июн – РИА Новости. Марин Ле Пен заявила, что не останется на посту председателя своей партии "Национальное объединение", так как будет возглавлять депутатскую группу фракции в Национальном собрании Франции.
"Я не собираюсь снова возглавлять "Национальное объединение". Я сосредоточусь на председательстве в этой очень большой (депутатской) группе", - сказала Ле Пен в понедельник в эфире телеканала BFMTV.
Избирательный участок во французском Ле-Туке во время парламентских выборов. 19 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 11:58
Эксперт заявила о высоких рисках для правительства после выборов во Франции
Марин Ле Пен возглавляла партию "Национальное объединение" с 2011 года.
На прошедших в воскресенье выборах в Национальное собрание Франции партия Эммануэля Макрона "Возрождение" даже в составе коалиции с тремя другими партиями не смогла сохранить абсолютное большинство в нижней палате. Вместо минимально необходимых 289 мандатов блок получил всего 245 из 577. Второе место заняла коалиция левых сил под предводительством партии "Непокорившаяся Франция" Жана-Люка Меланшона с 131 местом. На третьем – крайне правая "Национальное объединение" с 89 мандатами.
Потеря абсолютного большинства означает, что теперь Макрон не сможет беспрепятственно проводить свои законодательные инициативы через нижнюю палату и через парламент в принципе, так как в верхней палате – Сенате – макронисты также не располагают большинством. Действующий премьер Франции Элизабет Борн после выборов сразу заявила, что "Вместе!" сразу же начнут искать пути формирования "активного большинства". При этом другие крупные блоки и партии, прошедшие в Нацсобрание, уже заявили, что намерены оставаться в оппозиции.
Голосование на парламентских выборах во Франции - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 09:02
В Совфеде прокомментировали результаты парламентских выборов во Франции
 
В миреМарин Ле ПенЭммануэль МакронФранцияВозрождениеЖан-Люк Меланшон
 
 
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