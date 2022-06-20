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Мужчины расстреляли лебедей в свердловском поселке Ключевск

Мужчины расстреляли лебедей в свердловском поселке Ключевск - РИА Новости, 20.06.2022

Мужчины расстреляли лебедей в свердловском поселке Ключевск

Неизвестные мужчины расстреляли лебедей в поселке Ключевск Свердловской области, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в Telegram-канале. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T16:07

2022-06-20T16:07

2022-06-20T17:09

россия

происшествия

свердловская область

евгений куйвашев

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Неизвестные мужчины расстреляли лебедей в поселке Ключевск Свердловской области, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в Telegram-канале.По его словам, птицы прилетали сюда каждый год, местные жители их знали и любили."А тут приехали несколько мужиков на джипе и расстреляли лебедей. Сельчане обратились в полицию. Надеюсь, этих уродов найдут. Ни стыда, ни совести", — говорится в публикации.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону, ОВД города Березовский зарегистрировало обращение граждан. В полиции призвали не делать преждевременных выводов, так как проверка еще не закончена."Материалы проверки все еще находятся в службе у участковых уполномоченных полиции, которые опрашивают местных жителей, устанавливают возможных свидетелей и очевидцев произошедшего", — добавили в полицейском главке.Там подчеркнули, что по итогам проверки ведомство примет процессуальное решение

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россия

свердловская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, свердловская область, евгений куйвашев, министерство внутренних дел рф (мвд россии)