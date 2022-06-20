https://ria.ru/20220620/lebedi-1796785035.html
Мужчины расстреляли лебедей в свердловском поселке Ключевск
Мужчины расстреляли лебедей в свердловском поселке Ключевск - РИА Новости, 20.06.2022
Мужчины расстреляли лебедей в свердловском поселке Ключевск
Неизвестные мужчины расстреляли лебедей в поселке Ключевск Свердловской области, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в Telegram-канале. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T16:07
2022-06-20T16:07
2022-06-20T17:09
россия
происшествия
свердловская область
евгений куйвашев
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Неизвестные мужчины расстреляли лебедей в поселке Ключевск Свердловской области, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в Telegram-канале.По его словам, птицы прилетали сюда каждый год, местные жители их знали и любили."А тут приехали несколько мужиков на джипе и расстреляли лебедей. Сельчане обратились в полицию. Надеюсь, этих уродов найдут. Ни стыда, ни совести", — говорится в публикации.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону, ОВД города Березовский зарегистрировало обращение граждан. В полиции призвали не делать преждевременных выводов, так как проверка еще не закончена."Материалы проверки все еще находятся в службе у участковых уполномоченных полиции, которые опрашивают местных жителей, устанавливают возможных свидетелей и очевидцев произошедшего", — добавили в полицейском главке.Там подчеркнули, что по итогам проверки ведомство примет процессуальное решение
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россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, свердловская область, евгений куйвашев, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
16:07 20.06.2022 (обновлено: 17:09 20.06.2022)
Мужчины расстреляли лебедей в свердловском поселке Ключевск
Куйвашев сообщил, что неизвестные мужчины расстреляли лебедей в поселке Ключевск
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июн — РИА Новости.
Неизвестные мужчины расстреляли лебедей в поселке Ключевск Свердловской области, сообщил
губернатор региона Евгений Куйвашев в Telegram-канале.
По его словам, птицы прилетали сюда каждый год, местные жители их знали и любили.
"А тут приехали несколько мужиков на джипе и расстреляли лебедей. Сельчане обратились в полицию. Надеюсь, этих уродов найдут. Ни стыда, ни совести", — говорится в публикации.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону, ОВД города Березовский
зарегистрировало обращение граждан. В полиции призвали не делать преждевременных выводов, так как проверка еще не закончена.
"Материалы проверки все еще находятся в службе у участковых уполномоченных полиции, которые опрашивают местных жителей, устанавливают возможных свидетелей и очевидцев произошедшего", — добавили в полицейском главке.
Там подчеркнули, что по итогам проверки ведомство примет процессуальное решение