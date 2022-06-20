https://ria.ru/20220620/kurs-1796822017.html

Центробанк заявил об опасности перехода к таргетированию курса рубля

Центробанк заявил об опасности перехода к таргетированию курса рубля - РИА Новости, 20.06.2022

Центробанк заявил об опасности перехода к таргетированию курса рубля

Таргетирование курса рубля опасно: покупательная способность резервных валют сейчас нестабильная, что грозит переносом инфляции из стран, к которым рубль будет... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T17:38

2022-06-20T17:38

2022-06-20T21:41

экономика

цены на нефть

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Таргетирование курса рубля опасно: покупательная способность резервных валют сейчас нестабильная, что грозит переносом инфляции из стран, к которым рубль будет привязан, в Россию, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин, выступая в Госдуме.По его словам, переход к таргетированию подразумевал бы отказ от самостоятельной денежно-кредитной политики в пользу той страны, к валюте которой привязан курс.Он добавил, что валюты, к которым многие страны, включая Россию, ранее привязывали курсы своих валют, сами обладали устойчивой покупательной способностью из-за низкой инфляции, но ситуация изменилась."Если мы будем проводить нашу денежно-кредитную политику, привязывать ее параметры к тому, чтобы наша валюта имела некоторый фиксированный или мало колеблющийся курс номинальный по отношению к валютам, где инфляция 8-10%, то и у нас инфляция будет такой же. Этот вариант нам неприемлем", — заключил зампред ЦБ.Банк России в ноябре 2014 года упразднил действовавший механизм валютного коридора и отказался от регулярных интервенций, оставив за собой право проводить их в случае угрозы финансовой стабильности в стране. Изначально регулятор намеревался отпустить рубль в "свободное плавание" к январю 2015 года, но возросшая активность спекулянтов и геополитические факторы вынудили решиться на этот шаг на два месяца раньше.

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, центральный банк рф (цб рф)