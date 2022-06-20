https://ria.ru/20220620/kurs-1796790942.html
Официальный курс доллара на вторник составил 56,17 рубля
Официальный курс доллара на вторник составил 56,17 рубля - РИА Новости, 20.06.2022
Официальный курс доллара на вторник составил 56,17 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 53,74 копейки, до 56,1727 рубля, курс евро - на 52,96 копейки, до 58,8003 рубля,... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T16:18
2022-06-20T16:18
2022-06-20T16:22
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 20 июня - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 53,74 копейки, до 56,1727 рубля, курс евро - на 52,96 копейки, до 58,8003 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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центральный банк рф (цб рф), экономика, россия, цены на нефть, московская биржа
16:18 20.06.2022 (обновлено: 16:22 20.06.2022)
Официальный курс доллара на вторник составил 56,17 рубля
Официальный курс доллара на вторник составил 56,17 рубля, евро — 58,80