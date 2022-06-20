https://ria.ru/20220620/kurs-1796781171.html
Курс доллара упал до уровня 2015 года
Курс доллара упал до уровня 2015 года - РИА Новости, 20.06.2022
Курс доллара упал до уровня 2015 года
Курс доллара на Московской бирже в ходе торгов понедельника опускался до показателей 2015 года, следует из данных на сайте торговой площадки. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T15:58
2022-06-20T15:58
2022-06-20T16:49
экономика
герман греф
россия
московская биржа
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Курс доллара на Московской бирже в ходе торгов понедельника опускался до показателей 2015 года, следует из данных на сайте торговой площадки.К 16:10 мск стоимость американской валюты расчетами "завтра" снижалась на 71 копейку, до 55,7 рубля, европейской — на 32 копейки, до 58,54 рубля.Днем доллар опускался до 55,44 рубля — минимума с июня 2015 года, евро — до 58,18 рубля, затем валюты чуть отскочили вверх.К 15:05 мск индекс Мосбиржи растет на 1,1 процента, до 2379,92 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,67 процента, до 1350,57 пункта.В конце прошлой недели глава Сбербанка Герман Греф назвал текущий курс рубля равновесным. По прогнозу банкира, в июле национальная валюта еще будет укрепляться, но к концу года опустится в диапазон 70-75 рублей за доллар.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, герман греф, россия, московская биржа
15:58 20.06.2022 (обновлено: 16:49 20.06.2022)
Курс доллара упал до уровня 2015 года
Курс доллара на Московской бирже опустился до 55 рублей впервые с 2015 года
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости.
Курс доллара на Московской бирже в ходе торгов понедельника опускался до показателей 2015 года, следует из данных на сайте
торговой площадки.
К 16:10 мск стоимость американской валюты расчетами "завтра" снижалась на 71 копейку, до 55,7 рубля, европейской — на 32 копейки, до 58,54 рубля.
Днем доллар опускался до 55,44 рубля — минимума с июня 2015 года, евро — до 58,18 рубля, затем валюты чуть отскочили вверх.
К 15:05 мск индекс Мосбиржи растет на 1,1 процента, до 2379,92 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,67 процента, до 1350,57 пункта.
В конце прошлой недели глава Сбербанка Герман Греф
назвал текущий курс рубля равновесным. По прогнозу банкира, в июле национальная валюта еще будет укрепляться, но к концу года опустится в диапазон 70-75 рублей за доллар.