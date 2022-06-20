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Курс рубля на Московской бирже стабилен к доллару и слабо снижается к евро

Курс рубля на Московской бирже стабилен к доллару и слабо снижается к евро - РИА Новости, 20.06.2022

Курс рубля на Московской бирже стабилен к доллару и слабо снижается к евро

Курс валюты РФ замедлил снижение к доллару после старта торгов и находится недалеко от уровней предыдущего закрытия, евро умеренно подрастает и превышает... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T10:22

2022-06-20T10:22

2022-06-20T10:22

экономика

московская биржа

россия

курс рубля

курс доллара

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Курс валюты РФ замедлил снижение к доллару после старта торгов и находится недалеко от уровней предыдущего закрытия, евро умеренно подрастает и превышает отметку в 59 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.11 мск поднимается на 3 копейки, до 56,44 рубля, евро – на 31 копейку, до 59,17 рубля, следует из данных Московской биржи.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, московская биржа, россия, курс рубля, курс доллара