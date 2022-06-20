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Курс рубля на Московской бирже стабилен к доллару и слабо снижается к евро
Курс рубля на Московской бирже стабилен к доллару и слабо снижается к евро - РИА Новости, 20.06.2022
Курс рубля на Московской бирже стабилен к доллару и слабо снижается к евро
Курс валюты РФ замедлил снижение к доллару после старта торгов и находится недалеко от уровней предыдущего закрытия, евро умеренно подрастает и превышает... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T10:22
2022-06-20T10:22
2022-06-20T10:22
экономика
московская биржа
россия
курс рубля
курс доллара
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Курс валюты РФ замедлил снижение к доллару после старта торгов и находится недалеко от уровней предыдущего закрытия, евро умеренно подрастает и превышает отметку в 59 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.11 мск поднимается на 3 копейки, до 56,44 рубля, евро – на 31 копейку, до 59,17 рубля, следует из данных Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, россия, курс рубля, курс доллара
Курс рубля на Московской бирже стабилен к доллару и слабо снижается к евро
Курс доллара торгуется по 56,44 рубля, евро вырос до 59,17 рубля