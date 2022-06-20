Рейтинг@Mail.ru
Кудрин обеспокоен возможным повышением налогов в России - РИА Новости, 20.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220620/kudrin-1796766273.html
Кудрин обеспокоен возможным повышением налогов в России
Кудрин обеспокоен возможным повышением налогов в России - РИА Новости, 20.06.2022
Кудрин обеспокоен возможным повышением налогов в России
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин обеспокоен возможным повышением налогов в РФ, неопределенность с налоговыми ставками на 2023-2025 годы ухудшает условия для... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T14:59
2022-06-20T15:31
экономика
россия
алексей кудрин
счетная палата рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753174474_0:58:2448:1435_1920x0_80_0_0_e4d1aaebf7b9fe35228fd61f1dcccd1e.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин обеспокоен возможным повышением налогов в РФ, неопределенность с налоговыми ставками на 2023-2025 годы ухудшает условия для бизнеса.На заседании бюджетного комитета в Госдуме в понедельник рассматривается документ Минфина об основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов."Я бы отметил как раз, что в основных направлениях недостаточно четко прописана налоговая политика с точки зрения ставок", - сказал Кудрин, выступая на комитете.Он добавил, что в ходе рассмотрения конкретных параметров бюджета правительство может вернуться к таким решениям, что конечно "снижает качество" документа."Потому что это одно из базовых правил, которое бизнес закладывает в свои основные оценки, в том числе своего бизнеса и готовности начать бизнес в тех или иных отраслях. Если мы сегодня имеем неопределенность в части налоговых ставок, тогда это снижает инвестиционные стимулы", - подчеркнул глава Счетной палаты.
https://ria.ru/20220526/metallurgi-1790788285.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753174474_173:0:2349:1632_1920x0_80_0_0_76eb1e43289f3bc63507dd95e2200c63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, алексей кудрин, счетная палата рф
14:59 20.06.2022 (обновлено: 15:31 20.06.2022)
 
Кудрин обеспокоен возможным повышением налогов в России

Глава СП Кудрин: неопределенность с налоговыми ставками ухудшает условия для бизнеса

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин обеспокоен возможным повышением налогов в РФ, неопределенность с налоговыми ставками на 2023-2025 годы ухудшает условия для бизнеса.
На заседании бюджетного комитета в Госдуме в понедельник рассматривается документ Минфина об основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.
"Я бы отметил как раз, что в основных направлениях недостаточно четко прописана налоговая политика с точки зрения ставок", - сказал Кудрин, выступая на комитете.
Он добавил, что в ходе рассмотрения конкретных параметров бюджета правительство может вернуться к таким решениям, что конечно "снижает качество" документа.
"Потому что это одно из базовых правил, которое бизнес закладывает в свои основные оценки, в том числе своего бизнеса и готовности начать бизнес в тех или иных отраслях. Если мы сегодня имеем неопределенность в части налоговых ставок, тогда это снижает инвестиционные стимулы", - подчеркнул глава Счетной палаты.
Рабочий к дуговой сталеплавильной печи - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 10:54
Металлурги предупредили об убытках при укреплении рубля и высоких налогах
 
ЭкономикаРоссияАлексей КудринСчетная палата РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала