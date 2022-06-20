https://ria.ru/20220620/kudrin-1796766273.html
Кудрин обеспокоен возможным повышением налогов в России
Кудрин обеспокоен возможным повышением налогов в России - РИА Новости, 20.06.2022
Кудрин обеспокоен возможным повышением налогов в России
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин обеспокоен возможным повышением налогов в РФ, неопределенность с налоговыми ставками на 2023-2025 годы ухудшает условия для... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T14:59
2022-06-20T14:59
2022-06-20T15:31
экономика
россия
алексей кудрин
счетная палата рф
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин обеспокоен возможным повышением налогов в РФ, неопределенность с налоговыми ставками на 2023-2025 годы ухудшает условия для бизнеса.На заседании бюджетного комитета в Госдуме в понедельник рассматривается документ Минфина об основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов."Я бы отметил как раз, что в основных направлениях недостаточно четко прописана налоговая политика с точки зрения ставок", - сказал Кудрин, выступая на комитете.Он добавил, что в ходе рассмотрения конкретных параметров бюджета правительство может вернуться к таким решениям, что конечно "снижает качество" документа."Потому что это одно из базовых правил, которое бизнес закладывает в свои основные оценки, в том числе своего бизнеса и готовности начать бизнес в тех или иных отраслях. Если мы сегодня имеем неопределенность в части налоговых ставок, тогда это снижает инвестиционные стимулы", - подчеркнул глава Счетной палаты.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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экономика, россия, алексей кудрин, счетная палата рф
14:59 20.06.2022 (обновлено: 15:31 20.06.2022)
Кудрин обеспокоен возможным повышением налогов в России
Глава СП Кудрин: неопределенность с налоговыми ставками ухудшает условия для бизнеса
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин обеспокоен возможным повышением налогов в РФ, неопределенность с налоговыми ставками на 2023-2025 годы ухудшает условия для бизнеса.
На заседании бюджетного комитета в Госдуме
в понедельник рассматривается документ Минфина о
б основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.
"Я бы отметил как раз, что в основных направлениях недостаточно четко прописана налоговая политика с точки зрения ставок", - сказал Кудрин, выступая на комитете.
Он добавил, что в ходе рассмотрения конкретных параметров бюджета правительство может вернуться к таким решениям, что конечно "снижает качество" документа.
"Потому что это одно из базовых правил, которое бизнес закладывает в свои основные оценки, в том числе своего бизнеса и готовности начать бизнес в тех или иных отраслях. Если мы сегодня имеем неопределенность в части налоговых ставок, тогда это снижает инвестиционные стимулы", - подчеркнул глава Счетной палаты.