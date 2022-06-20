https://ria.ru/20220620/krym-1796792535.html

Аксенов призвал прекратить обсуждать тему российского Крыма

Аксенов призвал прекратить обсуждать тему российского Крыма - РИА Новости, 20.06.2022

Аксенов призвал прекратить обсуждать тему российского Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что тема российского статуса Крыма исчерпана и обсуждать ее нечего, о чем бы ни мечтали киевские власти, полуостров никогда... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T16:21

2022-06-20T16:21

2022-06-20T16:21

россия

республика крым

сергей аксенов (политик)

киев

украина

оон

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что тема российского статуса Крыма исчерпана и обсуждать ее нечего, о чем бы ни мечтали киевские власти, полуостров никогда не вернется в состав Украины.Ранее представитель Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева заявила, что подходы Киева к возвращению Крыма после 24 февраля изменились, теперь этого будут добиваться военным путем, сообщили СМИ. Она также заявила, что особый статус Севастополя будет упразднен. Ранее Киев настаивал на дипломатическом пути возвращения контроля над Крымом."О чем бы они там ни мечтали, Крым никогда в Украину не вернется. Мы в России навсегда. Тема закрыта. Это точка зрения и местных жителей, и позиция нашего лидера, нашего президента. Тема Крыма полностью исчерпана и обсуждать ее нечего", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, киевский режим будет и дальше пытаться максимально навредить крымчанам и устроить различные "гадости"."Каждый день все что-нибудь там сочиняют, но все у них будет рушиться, никаких сомнений нет. У нас правое дело, справедливое, мы на родине. Крым в России навсегда", - подчеркнул Аксенов.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20220620/sanktsii-1796692206.html

https://ria.ru/20220620/obstrel-1796761663.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, республика крым, сергей аксенов (политик), киев, украина, оон, владимир зеленский