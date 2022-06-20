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Сухопутной части Крыма ничего не угрожает, заявил Аксенов - РИА Новости, 20.06.2022
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Сухопутной части Крыма ничего не угрожает, заявил Аксенов
Сухопутной части Крыма ничего не угрожает, заявил Аксенов - РИА Новости, 20.06.2022
Сухопутной части Крыма ничего не угрожает, заявил Аксенов
Сухопутная часть Крыма прикрыта силами противовоздушной обороны максимально, полуострову ничего не угрожает, заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T14:29
2022-06-20T15:02
республика крым
сергей аксенов (политик)
черноморнефтегаз
ольга ковитиди
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Сухопутная часть Крыма прикрыта силами противовоздушной обороны максимально, полуострову ничего не угрожает, заявил глава республики Сергей Аксенов.Украина утром в понедельник нанесла три удара по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", установленным на Одесском месторождении. По информации сенатора от Крыма Ольги Ковитиди, больше всего досталось платформе БК-1, на платформах БК-2 и БК-3 пострадавших нет; пять человек эвакуированы, трое из них ранены, еще семерых ищут."Территория Крыма вся прикрыта. С точки зрения противовоздушной обороны вся сухопутная часть полуострова прикрыта максимально, включая Крымский мост. Здесь никому ничего не угрожает", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".Он также сообщил, что всего на буровых вышках "Черноморнефтегаза" во время удара находилось 109 человек, 21 уже эвакуирован.
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республика крым, сергей аксенов (политик), черноморнефтегаз, ольга ковитиди, украина
14:29 20.06.2022 (обновлено: 15:02 20.06.2022)
 
Сухопутной части Крыма ничего не угрожает, заявил Аксенов

Аксенов: сухопутная часть Крыма прикрыта силами ПВО и полуострову ничего не угрожает

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Сухопутная часть Крыма прикрыта силами противовоздушной обороны максимально, полуострову ничего не угрожает, заявил глава республики Сергей Аксенов.
Украина утром в понедельник нанесла три удара по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", установленным на Одесском месторождении. По информации сенатора от Крыма Ольги Ковитиди, больше всего досталось платформе БК-1, на платформах БК-2 и БК-3 пострадавших нет; пять человек эвакуированы, трое из них ранены, еще семерых ищут.
"Территория Крыма вся прикрыта. С точки зрения противовоздушной обороны вся сухопутная часть полуострова прикрыта максимально, включая Крымский мост. Здесь никому ничего не угрожает", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".
Он также сообщил, что всего на буровых вышках "Черноморнефтегаза" во время удара находилось 109 человек, 21 уже эвакуирован.
Месторождение предприятия Черноморнефтегаз в Черном море - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 14:43
Ковитиди: обстреляв "Черноморнефтегаз", ВСУ фактически ударили по Одессе
 
Республика КрымСергей Аксенов (политик)ЧерноморнефтегазОльга КовитидиУкраина
 
 
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