https://ria.ru/20220620/krym-1796755458.html

Сухопутной части Крыма ничего не угрожает, заявил Аксенов

Сухопутной части Крыма ничего не угрожает, заявил Аксенов - РИА Новости, 20.06.2022

Сухопутной части Крыма ничего не угрожает, заявил Аксенов

Сухопутная часть Крыма прикрыта силами противовоздушной обороны максимально, полуострову ничего не угрожает, заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T14:29

2022-06-20T14:29

2022-06-20T15:02

республика крым

сергей аксенов (политик)

черноморнефтегаз

ольга ковитиди

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Сухопутная часть Крыма прикрыта силами противовоздушной обороны максимально, полуострову ничего не угрожает, заявил глава республики Сергей Аксенов.Украина утром в понедельник нанесла три удара по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", установленным на Одесском месторождении. По информации сенатора от Крыма Ольги Ковитиди, больше всего досталось платформе БК-1, на платформах БК-2 и БК-3 пострадавших нет; пять человек эвакуированы, трое из них ранены, еще семерых ищут."Территория Крыма вся прикрыта. С точки зрения противовоздушной обороны вся сухопутная часть полуострова прикрыта максимально, включая Крымский мост. Здесь никому ничего не угрожает", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".Он также сообщил, что всего на буровых вышках "Черноморнефтегаза" во время удара находилось 109 человек, 21 уже эвакуирован.

https://ria.ru/20220620/obstrel-1796761663.html

республика крым

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

республика крым, сергей аксенов (политик), черноморнефтегаз, ольга ковитиди, украина