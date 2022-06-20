22:26 20.06.2022 (обновлено: 22:44 20.06.2022)
ВСУ оборудовали опорные пункты в пяти учебных заведениях в Краматорске
Мизинцев заявил, что ВСУ разместили опорные пункты в пяти учебных заведениях в Краматорске
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкШкола, пострадавшая от артиллерийского обстрела ВСУ
Школа, пострадавшая от артиллерийского обстрела ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Боевики теробороны Украины разместили в пяти учебных заведениях Краматорска опорные пункты и склады с боеприпасами, сообщил в понедельник на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В густонаселенных районах Краматорска Донецкой Народной Республики в зданиях профессиональных училищ № 14 и № 28, лицея № 4, школ № 7 и № 12 подразделения территориальной обороны оборудовали опорные пункты и склады с боеприпасами, а на прилегающей территории разместили артиллерию и РСЗО, при этом, местных жителей под предлогом обеспечения безопасности удерживают в учебных заведениях", - сказал Мизинцев.
По словам Мизинцева, боевики целенаправленно обстреливают населенные пункты ДНР и позиции российских Вооруженных Сил, провоцируя на ответный огонь. Они знают, что жертвами таких преступных действий могут стать гражданские лица, но планируют по отработанному сценарию возложить ответственность за уничтожение объектов гражданской инфраструктуры на Россию и республики Донбасса.
"Данные факты в очередной раз демонстрируют полное пренебрежение украинских властей к нормам международного гуманитарного права. Это происходит при молчаливом согласии стран так называемого цивилизованного Запада, которые продолжают закрывать глаза на многочисленные военные преступления киевского режима", - подчеркнул Мизинцев.