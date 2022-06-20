https://ria.ru/20220620/kramatorsk-1796896246.html

ВСУ оборудовали опорные пункты в пяти учебных заведениях в Краматорске

ВСУ оборудовали опорные пункты в пяти учебных заведениях в Краматорске - РИА Новости, 20.06.2022

ВСУ оборудовали опорные пункты в пяти учебных заведениях в Краматорске

Боевики теробороны Украины разместили в пяти учебных заведениях Краматорска опорные пункты и склады с боеприпасами, сообщил в понедельник на брифинге начальник... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T22:26

2022-06-20T22:26

2022-06-20T22:44

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Боевики теробороны Украины разместили в пяти учебных заведениях Краматорска опорные пункты и склады с боеприпасами, сообщил в понедельник на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.По словам Мизинцева, боевики целенаправленно обстреливают населенные пункты ДНР и позиции российских Вооруженных Сил, провоцируя на ответный огонь. Они знают, что жертвами таких преступных действий могут стать гражданские лица, но планируют по отработанному сценарию возложить ответственность за уничтожение объектов гражданской инфраструктуры на Россию и республики Донбасса."Данные факты в очередной раз демонстрируют полное пренебрежение украинских властей к нормам международного гуманитарного права. Это происходит при молчаливом согласии стран так называемого цивилизованного Запада, которые продолжают закрывать глаза на многочисленные военные преступления киевского режима", - подчеркнул Мизинцев.

https://ria.ru/20220618/shkola-1796409413.html

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Евгения Нефедова

в мире, донецкая народная республика, россия, донбасс