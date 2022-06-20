https://ria.ru/20220620/kot-1796698298.html

В Битцевском лесу спасли кота, застрявшего в конструкции мостового перехода

В Битцевском лесу спасли кота, застрявшего в конструкции мостового перехода - РИА Новости, 20.06.2022

В Битцевском лесу спасли кота, застрявшего в конструкции мостового перехода

Кота, застрявшего в конструкции при монтаже мостового перехода в Битцевском лесу, спасли, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосприроды". РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T11:57

2022-06-20T11:57

2022-06-20T13:16

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Кота, застрявшего в конструкции при монтаже мостового перехода в Битцевском лесу, спасли, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосприроды".Ранее в СМИ появилась информация, что в Битцевском лесу в стальной конструкции нового моста строители "замуровали" кота."Подрядная организация ООО "СтройСтандарт", осуществлявшая монтаж конструкции мостового перехода, провела срочные работы по обеспечению выхода застрявшего животного. Уже спасли", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20220615/kotenok-1795346178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, городское хозяйство москвы, происшествия