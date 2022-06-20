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В Битцевском лесу спасли кота, застрявшего в конструкции мостового перехода - РИА Новости, 20.06.2022
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В Битцевском лесу спасли кота, застрявшего в конструкции мостового перехода
В Битцевском лесу спасли кота, застрявшего в конструкции мостового перехода - РИА Новости, 20.06.2022
В Битцевском лесу спасли кота, застрявшего в конструкции мостового перехода
Кота, застрявшего в конструкции при монтаже мостового перехода в Битцевском лесу, спасли, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосприроды". РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T11:57
2022-06-20T13:16
москва
городское хозяйство москвы
происшествия
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Кота, застрявшего в конструкции при монтаже мостового перехода в Битцевском лесу, спасли, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосприроды".Ранее в СМИ появилась информация, что в Битцевском лесу в стальной конструкции нового моста строители "замуровали" кота."Подрядная организация ООО "СтройСтандарт", осуществлявшая монтаж конструкции мостового перехода, провела срочные работы по обеспечению выхода застрявшего животного. Уже спасли", - рассказали в пресс-службе.
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москва, городское хозяйство москвы, происшествия
11:57 20.06.2022 (обновлено: 13:16 20.06.2022)
 
В Битцевском лесу спасли кота, застрявшего в конструкции мостового перехода

В Битцевском лесу спасли кота, застрявшего в конструкции при монтаже мостового перехода

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКошка
Кошка - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Кота, застрявшего в конструкции при монтаже мостового перехода в Битцевском лесу, спасли, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосприроды".
Ранее в СМИ появилась информация, что в Битцевском лесу в стальной конструкции нового моста строители "замуровали" кота.
"Подрядная организация ООО "СтройСтандарт", осуществлявшая монтаж конструкции мостового перехода, провела срочные работы по обеспечению выхода застрявшего животного. Уже спасли", - рассказали в пресс-службе.
Дальневосточный лесной кот - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 05:49Хорошие новости
В Приморье спасают редкого дальневосточного лесного котенка
 
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