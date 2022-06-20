https://ria.ru/20220620/kot-1796698298.html
В Битцевском лесу спасли кота, застрявшего в конструкции мостового перехода
В Битцевском лесу спасли кота, застрявшего в конструкции мостового перехода - РИА Новости, 20.06.2022
В Битцевском лесу спасли кота, застрявшего в конструкции мостового перехода
Кота, застрявшего в конструкции при монтаже мостового перехода в Битцевском лесу, спасли, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосприроды". РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T11:57
2022-06-20T11:57
2022-06-20T13:16
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Кота, застрявшего в конструкции при монтаже мостового перехода в Битцевском лесу, спасли, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосприроды".Ранее в СМИ появилась информация, что в Битцевском лесу в стальной конструкции нового моста строители "замуровали" кота."Подрядная организация ООО "СтройСтандарт", осуществлявшая монтаж конструкции мостового перехода, провела срочные работы по обеспечению выхода застрявшего животного. Уже спасли", - рассказали в пресс-службе.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, происшествия
11:57 20.06.2022 (обновлено: 13:16 20.06.2022)
В Битцевском лесу спасли кота, застрявшего в конструкции мостового перехода
В Битцевском лесу спасли кота, застрявшего в конструкции при монтаже мостового перехода