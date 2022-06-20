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Военно-морские силы Японии отследили передвижение российских кораблей - РИА Новости, 20.06.2022
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Военно-морские силы Японии отследили передвижение российских кораблей
Военно-морские силы Японии отследили передвижение российских кораблей - РИА Новости, 20.06.2022
Военно-морские силы Японии отследили передвижение российских кораблей
Военно-морские силы самообороны Японии отследили движение российских кораблей с севера на юго-запад вдоль восточного побережья страны, об этом сообщил... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T05:11
2022-06-20T05:11
в мире
хоккайдо
тиба (город)
окинава
япония
россия
токио
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ТОКИО, 20 июн — РИА Новости. Военно-морские силы самообороны Японии отследили движение российских кораблей с севера на юго-запад вдоль восточного побережья страны, об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов сил самообороны.Сообщается, что противолодочный корабль "Удалой", три сторожевых корабля "Стерегущий" и корабль измерительного комплекса "Маршал Неделин" с 15 июня прошли от восточного побережья Хоккайдо, мимо префектуры Тиба на юго-запад, к префектуре Окинава, и вышли в сторону Восточно-Китайского моря.За их прохождением вели наблюдение и проводили сбор информации патрульный самолет P-3 Orion, эсминец "Тэрудзуки", заправочный танкер "Токива".
https://ria.ru/20220614/ucheniya-1795105920.html
хоккайдо
тиба (город)
окинава
япония
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в мире, хоккайдо, тиба (город), окинава, япония, россия, токио
05:11 20.06.2022
 
Военно-морские силы Японии отследили передвижение российских кораблей

Военно-морские силы самообороны Японии отследили передвижение российских кораблей

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВМФ России
Военнослужащий ВМФ России - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Военнослужащий ВМФ России. Архивное фото
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ТОКИО, 20 июн — РИА Новости. Военно-морские силы самообороны Японии отследили движение российских кораблей с севера на юго-запад вдоль восточного побережья страны, об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов сил самообороны.
Сообщается, что противолодочный корабль "Удалой", три сторожевых корабля "Стерегущий" и корабль измерительного комплекса "Маршал Неделин" с 15 июня прошли от восточного побережья Хоккайдо, мимо префектуры Тиба на юго-запад, к префектуре Окинава, и вышли в сторону Восточно-Китайского моря.
За их прохождением вели наблюдение и проводили сбор информации патрульный самолет P-3 Orion, эсминец "Тэрудзуки", заправочный танкер "Токива".
Корветы Тихоокеанского флота Громкий и Совершенный - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14 июня, 04:14
Корветы ТОФ на учениях отразили авиаудар "противника"
 
В миреХоккайдоТиба (город)ОкинаваЯпонияРоссияТокио
 
 
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