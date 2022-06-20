https://ria.ru/20220620/korabli-1796643378.html

Военно-морские силы Японии отследили передвижение российских кораблей

Военно-морские силы Японии отследили передвижение российских кораблей - РИА Новости, 20.06.2022

Военно-морские силы Японии отследили передвижение российских кораблей

Военно-морские силы самообороны Японии отследили движение российских кораблей с севера на юго-запад вдоль восточного побережья страны, об этом сообщил... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T05:11

2022-06-20T05:11

2022-06-20T05:11

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ТОКИО, 20 июн — РИА Новости. Военно-морские силы самообороны Японии отследили движение российских кораблей с севера на юго-запад вдоль восточного побережья страны, об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов сил самообороны.Сообщается, что противолодочный корабль "Удалой", три сторожевых корабля "Стерегущий" и корабль измерительного комплекса "Маршал Неделин" с 15 июня прошли от восточного побережья Хоккайдо, мимо префектуры Тиба на юго-запад, к префектуре Окинава, и вышли в сторону Восточно-Китайского моря.За их прохождением вели наблюдение и проводили сбор информации патрульный самолет P-3 Orion, эсминец "Тэрудзуки", заправочный танкер "Токива".

https://ria.ru/20220614/ucheniya-1795105920.html

хоккайдо

тиба (город)

окинава

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россия

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в мире, хоккайдо, тиба (город), окинава, япония, россия, токио