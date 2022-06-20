Рейтинг@Mail.ru
Страны Восточной Африки договорились о создании региональных сил в ДР Конго - РИА Новости, 20.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220620/kongo-1796899367.html
Страны Восточной Африки договорились о создании региональных сил в ДР Конго
Страны Восточной Африки договорились о создании региональных сил в ДР Конго - РИА Новости, 20.06.2022
Страны Восточной Африки договорились о создании региональных сил в ДР Конго
Лидеры стран Восточной Африки договорились о создании региональных сил, призванных положить конец конфликту на востоке Демократической Республики Конго (ДРК),... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T23:03
2022-06-20T23:03
в мире
ухуру кениата
найроби (город)
руанда
бурунди
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151096/37/1510963726_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_07186ae8a4a05353eddbfa10a40e7f53.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Лидеры стран Восточной Африки договорились о создании региональных сил, призванных положить конец конфликту на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), передает агентство Франс Пресс.На встрече в кенийской столице Найроби хозяин саммита президент Ухуру Кениата принимал коллег из Руанды, ДР Конго, Бурунди, Южного Судана и Уганды."Главы государств указали, что региональные силы в сотрудничестве с армией ДР Конго должны попытаться стабилизировать ситуацию и обеспечить мир в ДРК", - говорится в совместном коммюнике.Саммит Восточноафриканского сообщества был созван после активизации боевиков движения М23 в восточной части ДР Конго. Киншаса обвиняет в поддержке мятежников Кигали, руандийская сторона отрицает связь с группировкой. Обе страны обвиняют друг друга в артиллерийских обстрелах приграничных территорий.Движение M23, которое ведет борьбу за интересы этнического меньшинства тутси, самораспустилось в ноябре 2013 после тяжелого военного поражения. Однако в ноябре 2021 года мятежники вновь взялись за оружие, обвинив власти ДР Конго в несоблюдении соглашений, которые предполагали прием разоружившихся бойцов М23 в состав армии.
https://ria.ru/20220528/kongo-1791427440.html
https://ria.ru/20220519/ebola-1789452416.html
найроби (город)
руанда
бурунди
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151096/37/1510963726_170:0:2831:1996_1920x0_80_0_0_d830ffd23576528e9bbf8f70446184b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ухуру кениата, найроби (город), руанда, бурунди
23:03 20.06.2022
 
Страны Восточной Африки договорились о создании региональных сил в ДР Конго

Франс Пресс: Страны Восточной Африки договорились о создании региональных сил в ДР Конго

© AFP 2022 / Phil MooreВырубка лесов в Демократической Республике Конго
Вырубка лесов в Демократической Республике Конго - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© AFP 2022 / Phil Moore
Вырубка лесов в Демократической Республике Конго. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Лидеры стран Восточной Африки договорились о создании региональных сил, призванных положить конец конфликту на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), передает агентство Франс Пресс.
На встрече в кенийской столице Найроби хозяин саммита президент Ухуру Кениата принимал коллег из Руанды, ДР Конго, Бурунди, Южного Судана и Уганды.
Национальный парк Гарамба - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
28 мая, 16:23
По меньшей мере 21 человек погиб, четверо ранены при нападении в ДР Конго
"Главы государств указали, что региональные силы в сотрудничестве с армией ДР Конго должны попытаться стабилизировать ситуацию и обеспечить мир в ДРК", - говорится в совместном коммюнике.
Саммит Восточноафриканского сообщества был созван после активизации боевиков движения М23 в восточной части ДР Конго. Киншаса обвиняет в поддержке мятежников Кигали, руандийская сторона отрицает связь с группировкой. Обе страны обвиняют друг друга в артиллерийских обстрелах приграничных территорий.
Движение M23, которое ведет борьбу за интересы этнического меньшинства тутси, самораспустилось в ноябре 2013 после тяжелого военного поражения. Однако в ноябре 2021 года мятежники вновь взялись за оружие, обвинив власти ДР Конго в несоблюдении соглашений, которые предполагали прием разоружившихся бойцов М23 в состав армии.
Медицинский персонал в защитных костюмах - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 13:34
В ДР Конго сообщили об опасности штамма Эболы
 
В миреУхуру КениатаНайроби (город)РуандаБурунди
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала