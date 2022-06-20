https://ria.ru/20220620/kongo-1796899367.html
Страны Восточной Африки договорились о создании региональных сил в ДР Конго
Страны Восточной Африки договорились о создании региональных сил в ДР Конго - РИА Новости, 20.06.2022
Страны Восточной Африки договорились о создании региональных сил в ДР Конго
Лидеры стран Восточной Африки договорились о создании региональных сил, призванных положить конец конфликту на востоке Демократической Республики Конго (ДРК),... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T23:03
2022-06-20T23:03
2022-06-20T23:03
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Лидеры стран Восточной Африки договорились о создании региональных сил, призванных положить конец конфликту на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), передает агентство Франс Пресс.На встрече в кенийской столице Найроби хозяин саммита президент Ухуру Кениата принимал коллег из Руанды, ДР Конго, Бурунди, Южного Судана и Уганды."Главы государств указали, что региональные силы в сотрудничестве с армией ДР Конго должны попытаться стабилизировать ситуацию и обеспечить мир в ДРК", - говорится в совместном коммюнике.Саммит Восточноафриканского сообщества был созван после активизации боевиков движения М23 в восточной части ДР Конго. Киншаса обвиняет в поддержке мятежников Кигали, руандийская сторона отрицает связь с группировкой. Обе страны обвиняют друг друга в артиллерийских обстрелах приграничных территорий.Движение M23, которое ведет борьбу за интересы этнического меньшинства тутси, самораспустилось в ноябре 2013 после тяжелого военного поражения. Однако в ноябре 2021 года мятежники вновь взялись за оружие, обвинив власти ДР Конго в несоблюдении соглашений, которые предполагали прием разоружившихся бойцов М23 в состав армии.
https://ria.ru/20220528/kongo-1791427440.html
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в мире, ухуру кениата, найроби (город), руанда, бурунди
Страны Восточной Африки договорились о создании региональных сил в ДР Конго
Франс Пресс: Страны Восточной Африки договорились о создании региональных сил в ДР Конго