https://ria.ru/20220620/komik-1796900939.html

"Два комика". Британцы высмеяли встречу Зеленского с Беном Стиллером

"Два комика". Британцы высмеяли встречу Зеленского с Беном Стиллером - РИА Новости, 20.06.2022

"Два комика". Британцы высмеяли встречу Зеленского с Беном Стиллером

Читатели британской газеты Daily Mail высмеяли встречу американского комедийного актера Бена Стиллера с Владимиром Зеленским. Голливудская звезда отправился на... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T23:17

2022-06-20T23:17

2022-06-20T23:57

анджелина джоли (войт)

украина

бенджамин стиллер

оон

владимир зеленский

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail высмеяли встречу американского комедийного актера Бена Стиллера с Владимиром Зеленским. Голливудская звезда отправился на Украину как посол доброй воли ООН.Daily Mail опубликовала фотографии и видео приветствия Стиллера и Зеленского."Просто еще один повод для фото", — написал один из комментаторов сайта DM."Точно. Сейчас Бен Стиллер спасет положение. Все, что нужно знать о Зеленском. Он не лидер, а актер. Он окружает себя явно не теми людьми во время кризиса", — добавил другой."Интересно, согласился бы Стиллер на поездку при условии, что не будет никакой огласки", — сыронизировал британец."Нарциссизм этих людей поражает. Все это пиар и реклама", — заключили в ответ.Ранее американская актриса Анджелина Джоли, которая является спецпосланником Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, посетила Львов в рамках "личного" визита в регион. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что визит Джоли на Украину был организован с целью отвлечь внимание от трагедии "Азовстали" в Мариуполе.

https://ria.ru/20220620/bayden-1796883600.html

https://ria.ru/20220620/general-1796793092.html

украина

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

анджелина джоли (войт), украина, бенджамин стиллер, оон, владимир зеленский