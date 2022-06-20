https://ria.ru/20220620/komik-1796900939.html
"Два комика". Британцы высмеяли встречу Зеленского с Беном Стиллером
"Два комика". Британцы высмеяли встречу Зеленского с Беном Стиллером - РИА Новости, 20.06.2022
"Два комика". Британцы высмеяли встречу Зеленского с Беном Стиллером
Читатели британской газеты Daily Mail высмеяли встречу американского комедийного актера Бена Стиллера с Владимиром Зеленским. Голливудская звезда отправился на... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T23:17
2022-06-20T23:17
2022-06-20T23:57
анджелина джоли (войт)
украина
бенджамин стиллер
оон
владимир зеленский
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail высмеяли встречу американского комедийного актера Бена Стиллера с Владимиром Зеленским. Голливудская звезда отправился на Украину как посол доброй воли ООН.Daily Mail опубликовала фотографии и видео приветствия Стиллера и Зеленского."Просто еще один повод для фото", — написал один из комментаторов сайта DM."Точно. Сейчас Бен Стиллер спасет положение. Все, что нужно знать о Зеленском. Он не лидер, а актер. Он окружает себя явно не теми людьми во время кризиса", — добавил другой."Интересно, согласился бы Стиллер на поездку при условии, что не будет никакой огласки", — сыронизировал британец."Нарциссизм этих людей поражает. Все это пиар и реклама", — заключили в ответ.Ранее американская актриса Анджелина Джоли, которая является спецпосланником Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, посетила Львов в рамках "личного" визита в регион. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что визит Джоли на Украину был организован с целью отвлечь внимание от трагедии "Азовстали" в Мариуполе.
https://ria.ru/20220620/bayden-1796883600.html
https://ria.ru/20220620/general-1796793092.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анджелина джоли (войт), украина, бенджамин стиллер, оон, владимир зеленский
23:17 20.06.2022 (обновлено: 23:57 20.06.2022)
"Два комика". Британцы высмеяли встречу Зеленского с Беном Стиллером
Читатели Daily Mail высмеяли встречу Зеленского и Бена Стиллера
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости.
Читатели британской газеты Daily Mail
высмеяли встречу американского комедийного актера Бена Стиллера с Владимиром Зеленским. Голливудская звезда отправился на Украину как посол доброй воли ООН.
Daily Mail опубликовала фотографии и видео приветствия Стиллера и Зеленского.
"Просто еще один повод для фото", — написал один из комментаторов сайта DM.
"Точно. Сейчас Бен Стиллер спасет положение. Все, что нужно знать о Зеленском. Он не лидер, а актер. Он окружает себя явно не теми людьми во время кризиса", — добавил другой.
"Я вижу двух комиков, играющих свои роли перед объективом", — отметил пользователь.
"Интересно, согласился бы Стиллер на поездку при условии, что не будет никакой огласки", — сыронизировал британец.
"Нарциссизм этих людей поражает. Все это пиар и реклама", — заключили в ответ.
Ранее американская актриса Анджелина Джоли
, которая является спецпосланником Управления Верховного комиссара ООН
по делам беженцев, посетила Львов
в рамках "личного" визита в регион. Официальный представитель МИД России Мария Захарова
отметила, что визит Джоли на Украину был организован с целью отвлечь внимание от трагедии "Азовстали" в Мариуполе
.