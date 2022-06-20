https://ria.ru/20220620/koban-1796686472.html
Суд приговорил генерала Кобана к пяти годам колонии
Суд приговорил генерала Кобана к пяти годам колонии - РИА Новости, 20.06.2022
Суд приговорил генерала Кобана к пяти годам колонии
Московский гарнизонный военный суд приговорил к 5 годам колонии строгого режима бывшего начальника Радиотехнических войск ВКС России генерал-майора Андрея... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T11:22
2022-06-20T11:22
2022-06-20T11:55
происшествия
андрей кобан
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд приговорил к 5 годам колонии строгого режима бывшего начальника Радиотехнических войск ВКС России генерал-майора Андрея Кобана за взятку в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - огласил решение судья Вадим Корчагин. Суд также лишил его звания генерал-майор запаса и ордена Александра Невского и конфисковал имущество на сумму более 11 миллионов рублей: автомобиль Kia, дом с участком в Подмосковье. Кобан был взят под стражу в зале заседаний.По версии следствия, Кобан получил взяток на 11 миллионов 960 тысяч 240 рублей, из них 5 миллионов наличными, а остальное в виде имущества и отдыха в Крыму с семьей. В апреле 235-й гарнизонный военный суд перевел Кобана из СИЗО под домашний арест. Сам он полностью признал вину и начал сотрудничать со следствием.По версии следствия, Кобан получил взятку 5 миллионов рублей от сотрудников АО "Федеральный научно-производственный центр "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники" (ФНПЦ ННИИРТ) для того, за то, что он перенес сроки сдачи выполненных работ госконтракта ОКР "Мерцание". После этого он обратился к руководству Минобороны для переноса сроков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, андрей кобан, вооруженные силы рф
11:22 20.06.2022 (обновлено: 11:55 20.06.2022)
Суд приговорил генерала Кобана к пяти годам колонии
Генерал-майора ВКС Кобана осудили на пять лет колонии за взятку в 12 миллионов рублей
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд приговорил к 5 годам колонии строгого режима бывшего начальника Радиотехнических войск ВКС России генерал-майора Андрея Кобана за взятку в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - огласил решение судья Вадим Корчагин. Суд также лишил его звания генерал-майор запаса и ордена Александра Невского и конфисковал имущество на сумму более 11 миллионов рублей: автомобиль Kia, дом с участком в Подмосковье
. Кобан был взят под стражу в зале заседаний.
По версии следствия, Кобан получил взяток на 11 миллионов 960 тысяч 240 рублей, из них 5 миллионов наличными, а остальное в виде имущества и отдыха в Крыму с семьей. В апреле 235-й гарнизонный военный суд перевел Кобана из СИЗО под домашний арест. Сам он полностью признал вину и начал сотрудничать со следствием.
По версии следствия, Кобан получил взятку 5 миллионов рублей от сотрудников АО "Федеральный научно-производственный центр "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники" (ФНПЦ ННИИРТ) для того, за то, что он перенес сроки сдачи выполненных работ госконтракта ОКР "Мерцание". После этого он обратился к руководству Минобороны для переноса сроков.