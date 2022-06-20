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Суд приговорил генерала Кобана к пяти годам колонии - РИА Новости, 20.06.2022
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Суд приговорил генерала Кобана к пяти годам колонии
Суд приговорил генерала Кобана к пяти годам колонии - РИА Новости, 20.06.2022
Суд приговорил генерала Кобана к пяти годам колонии
Московский гарнизонный военный суд приговорил к 5 годам колонии строгого режима бывшего начальника Радиотехнических войск ВКС России генерал-майора Андрея... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T11:22
2022-06-20T11:55
происшествия
андрей кобан
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд приговорил к 5 годам колонии строгого режима бывшего начальника Радиотехнических войск ВКС России генерал-майора Андрея Кобана за взятку в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - огласил решение судья Вадим Корчагин. Суд также лишил его звания генерал-майор запаса и ордена Александра Невского и конфисковал имущество на сумму более 11 миллионов рублей: автомобиль Kia, дом с участком в Подмосковье. Кобан был взят под стражу в зале заседаний.По версии следствия, Кобан получил взяток на 11 миллионов 960 тысяч 240 рублей, из них 5 миллионов наличными, а остальное в виде имущества и отдыха в Крыму с семьей. В апреле 235-й гарнизонный военный суд перевел Кобана из СИЗО под домашний арест. Сам он полностью признал вину и начал сотрудничать со следствием.По версии следствия, Кобан получил взятку 5 миллионов рублей от сотрудников АО "Федеральный научно-производственный центр "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники" (ФНПЦ ННИИРТ) для того, за то, что он перенес сроки сдачи выполненных работ госконтракта ОКР "Мерцание". После этого он обратился к руководству Минобороны для переноса сроков.
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происшествия, андрей кобан, вооруженные силы рф
11:22 20.06.2022 (обновлено: 11:55 20.06.2022)
 
Суд приговорил генерала Кобана к пяти годам колонии

Генерал-майора ВКС Кобана осудили на пять лет колонии за взятку в 12 миллионов рублей

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ/Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкАндрей Кобан
Андрей Кобан - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ/Сергей Бобылев
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Андрей Кобан. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд приговорил к 5 годам колонии строгого режима бывшего начальника Радиотехнических войск ВКС России генерал-майора Андрея Кобана за взятку в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - огласил решение судья Вадим Корчагин. Суд также лишил его звания генерал-майор запаса и ордена Александра Невского и конфисковал имущество на сумму более 11 миллионов рублей: автомобиль Kia, дом с участком в Подмосковье. Кобан был взят под стражу в зале заседаний.
По версии следствия, Кобан получил взяток на 11 миллионов 960 тысяч 240 рублей, из них 5 миллионов наличными, а остальное в виде имущества и отдыха в Крыму с семьей. В апреле 235-й гарнизонный военный суд перевел Кобана из СИЗО под домашний арест. Сам он полностью признал вину и начал сотрудничать со следствием.
По версии следствия, Кобан получил взятку 5 миллионов рублей от сотрудников АО "Федеральный научно-производственный центр "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники" (ФНПЦ ННИИРТ) для того, за то, что он перенес сроки сдачи выполненных работ госконтракта ОКР "Мерцание". После этого он обратился к руководству Минобороны для переноса сроков.
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ПроисшествияАндрей КобанВооруженные силы РФ
 
 
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