https://ria.ru/20220620/kino-1796805461.html
Лидером отечественного кинопроката стала "Одна"
Лидером отечественного кинопроката стала "Одна" - РИА Новости, 20.06.2022
Лидером отечественного кинопроката стала "Одна"
РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T16:43
2022-06-20T16:43
2022-06-20T16:43
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виктор добронравов
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колин треворроу
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Кинолента "Одна" снова возглавила прокат в России и других странах СНГ со сборами 43,4 миллиона рублей за прошедшие выходные, сообщает портал kinobusiness.com.Фильм Дмитрия Суворова вышел в кинотеатрах 9 июня. В основе сюжета — реальная история, случившаяся с молодожёнами Дмитрием и Ларисой Савицкими в августе 1981 года на борту рейса Комсомольск-на-Амуре — Благовещенск. Их пассажирский самолёт АН-24 столкнулся с бомбардировщиком ТУ-16 и развалился на куски на высоте более 5 километров. Лариса оказалась единственной выжившей в самолёте и ей пришлось выживать в тайге, несмотря на тяжёлые травмы.В роли главной героини выступила Надежда Калеганова, также в актёрский состав вошли Виктор Добронравов, Максим Иванов, Ян Цапник и другие.Саундтрек к фильму записали Баста (Василий Вакуленко) и Дарья Янина. Режиссёр рассказывает, что рэпер увидел часть фильма, загорелся этой историей и с нуля написал для нее финальную песню "Наугад". Это гитарная баллада, в которой артисты поют о "жизни невпопад" и просят у неба совета, как им жить дальше.Вторую строчку в рейтинге занял мультфильм Романа Артемьева "Кощей. Похититель невест" с общим сбором 33,2 миллиона рублей, а третье место досталось фильму Колина Треворроу "Мир юрского периода: Господство" - он собрал 30,5 миллиона рублей в странах СНГ за исключением России и Белоруссии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, что посмотреть , куда сходить , виктор добронравов, баста (василий вакуленко), колин треворроу, россия, комсомольск-на-амуре, благовещенск, снг, ту-16, ан-24
Лидером отечественного кинопроката стала "Одна"
Драма о чудом выжившей в авиакатастрофе женщине Одна” собрала в прокате 43,4 млн рублей
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости.
Кинолента "Одна" снова возглавила прокат в России и других странах СНГ со сборами 43,4 миллиона рублей за прошедшие выходные, сообщает портал kinobusiness.com
.
Фильм Дмитрия Суворова вышел в кинотеатрах 9 июня. В основе сюжета — реальная история, случившаяся с молодожёнами Дмитрием и Ларисой Савицкими в августе 1981 года на борту рейса Комсомольск-на-Амуре — Благовещенск. Их пассажирский самолёт АН-24 столкнулся с бомбардировщиком ТУ-16 и развалился на куски на высоте более 5 километров. Лариса оказалась единственной выжившей в самолёте и ей пришлось выживать в тайге, несмотря на тяжёлые травмы.
В роли главной героини выступила Надежда Калеганова, также в актёрский состав вошли Виктор Добронравов, Максим Иванов, Ян Цапник и другие.
Саундтрек к фильму записали Баста (Василий Вакуленко) и Дарья Янина. Режиссёр рассказывает, что рэпер увидел часть фильма, загорелся этой историей и с нуля написал для нее финальную песню "Наугад". Это гитарная баллада, в которой артисты поют о "жизни невпопад" и просят у неба совета, как им жить дальше.
Вторую строчку в рейтинге занял мультфильм Романа Артемьева "Кощей. Похититель невест" с общим сбором 33,2 миллиона рублей, а третье место досталось фильму Колина Треворроу "Мир юрского периода: Господство" - он собрал 30,5 миллиона рублей в странах СНГ за исключением России и Белоруссии.