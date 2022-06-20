https://ria.ru/20220620/kino-1796805461.html

Лидером отечественного кинопроката стала "Одна"

Лидером отечественного кинопроката стала "Одна" - РИА Новости, 20.06.2022

Лидером отечественного кинопроката стала "Одна"

РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T16:43

2022-06-20T16:43

2022-06-20T16:43

культура

новости культуры

что посмотреть

куда сходить

виктор добронравов

баста (василий вакуленко)

колин треворроу

россия

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Кинолента "Одна" снова возглавила прокат в России и других странах СНГ со сборами 43,4 миллиона рублей за прошедшие выходные, сообщает портал kinobusiness.com.Фильм Дмитрия Суворова вышел в кинотеатрах 9 июня. В основе сюжета — реальная история, случившаяся с молодожёнами Дмитрием и Ларисой Савицкими в августе 1981 года на борту рейса Комсомольск-на-Амуре — Благовещенск. Их пассажирский самолёт АН-24 столкнулся с бомбардировщиком ТУ-16 и развалился на куски на высоте более 5 километров. Лариса оказалась единственной выжившей в самолёте и ей пришлось выживать в тайге, несмотря на тяжёлые травмы.В роли главной героини выступила Надежда Калеганова, также в актёрский состав вошли Виктор Добронравов, Максим Иванов, Ян Цапник и другие.Саундтрек к фильму записали Баста (Василий Вакуленко) и Дарья Янина. Режиссёр рассказывает, что рэпер увидел часть фильма, загорелся этой историей и с нуля написал для нее финальную песню "Наугад". Это гитарная баллада, в которой артисты поют о "жизни невпопад" и просят у неба совета, как им жить дальше.Вторую строчку в рейтинге занял мультфильм Романа Артемьева "Кощей. Похититель невест" с общим сбором 33,2 миллиона рублей, а третье место досталось фильму Колина Треворроу "Мир юрского периода: Господство" - он собрал 30,5 миллиона рублей в странах СНГ за исключением России и Белоруссии.

россия

комсомольск-на-амуре

благовещенск

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Екатерина Янсон

Екатерина Янсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, что посмотреть , куда сходить , виктор добронравов, баста (василий вакуленко), колин треворроу, россия, комсомольск-на-амуре, благовещенск, снг, ту-16, ан-24