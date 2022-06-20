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CNN: США опасаются "гипотетического" вмешательства России в осенние выборы - РИА Новости, 20.06.2022
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CNN: США опасаются "гипотетического" вмешательства России в осенние выборы
CNN: США опасаются "гипотетического" вмешательства России в осенние выборы - РИА Новости, 20.06.2022
CNN: США опасаются "гипотетического" вмешательства России в осенние выборы
Американские власти обеспокоены возможностью вмешательства российских хакеров в предстоящие осенью выборы в США, но признают, что такой сценарий носит... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T04:30
2022-06-20T04:30
в мире
россия
украина
сша
вашингтон
выборы
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ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости. Американские власти обеспокоены возможностью вмешательства российских хакеров в предстоящие осенью выборы в США, но признают, что такой сценарий носит "гипотетический" характер, передает телеканал CNN со ссылкой на пять действующих и бывших чиновников, часть из которых выступают анонимно.Они предполагают, что Россия в отместку за действия Запада в связи с конфликтом на Украине могла бы демонстративно провести несложную кибератаку, которая усилит недоверие к электоральной системе, и без того присутствующее у части избирателей, и углубит противоречия в американском обществе."Если что-то небольшое случится, это породит мании и хаос, и вдруг люди будут думать, что все выборы совершенно не защищены", — цитирует телеканал Николь Тисдейл, которая до апреля была директором по законодательным вопросам в Совете национальной безопасности, а до этого занималась киберзащитой и контрразведкой в аппарате комитета палаты представителей по внутренней безопасности.Эксперты предполагают, что российские хакеры могли бы взломать одну из многочисленных местных систем регистрации избирателей и позаботиться о том, чтобы кибератака была замечена и получила резонанс. Такой сценарий допускает, что далее в социальных сетях была бы инспирирована дискуссия о проблемах электоральной системы с эмоциональной накачкой избирателей.Осенью американцам предстоит переизбрать палату представителей, часть сената, а также губернаторов нескольких штатов. Республиканская оппозиция рассчитывает взять реванш у демократов за поражения 2020 года.
https://ria.ru/20220619/ssha-1796585032.html
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в мире, россия, украина, сша, вашингтон, выборы
04:30 20.06.2022
 
CNN: США опасаются "гипотетического" вмешательства России в осенние выборы

CNN: в США обеспокоены "гипотетическим" сценарием вмешательства России в осенние выборы

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости. Американские власти обеспокоены возможностью вмешательства российских хакеров в предстоящие осенью выборы в США, но признают, что такой сценарий носит "гипотетический" характер, передает телеканал CNN со ссылкой на пять действующих и бывших чиновников, часть из которых выступают анонимно.
Они предполагают, что Россия в отместку за действия Запада в связи с конфликтом на Украине могла бы демонстративно провести несложную кибератаку, которая усилит недоверие к электоральной системе, и без того присутствующее у части избирателей, и углубит противоречия в американском обществе.
"Пять нынешних и бывших американских чиновников, которые говорили с CNN, подчеркивали, что такое сценарий остается гипотетическим", — сказано в сообщении.
"Если что-то небольшое случится, это породит мании и хаос, и вдруг люди будут думать, что все выборы совершенно не защищены", — цитирует телеканал Николь Тисдейл, которая до апреля была директором по законодательным вопросам в Совете национальной безопасности, а до этого занималась киберзащитой и контрразведкой в аппарате комитета палаты представителей по внутренней безопасности.
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Эксперты предполагают, что российские хакеры могли бы взломать одну из многочисленных местных систем регистрации избирателей и позаботиться о том, чтобы кибератака была замечена и получила резонанс. Такой сценарий допускает, что далее в социальных сетях была бы инспирирована дискуссия о проблемах электоральной системы с эмоциональной накачкой избирателей.
Осенью американцам предстоит переизбрать палату представителей, часть сената, а также губернаторов нескольких штатов. Республиканская оппозиция рассчитывает взять реванш у демократов за поражения 2020 года.
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