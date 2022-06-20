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Храм в Донецке уцелел после обстрелов со стороны украинских войск
Храм в Донецке уцелел после обстрелов со стороны украинских войск - РИА Новости, 20.06.2022
Храм в Донецке уцелел после обстрелов со стороны украинских войск
Корреспондент РИА Новости посетил территорию донецкого храма, который был поврежден во время обстрела города украинскими войсками 18 июня. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T00:59
2022-06-20T00:59
2022-06-20T02:24
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ДОНЕЦК, 20 июн — РИА Новости. Корреспондент РИА Новости посетил территорию донецкого храма, который был поврежден во время обстрела города украинскими войсками 18 июня.В субботу Донецк весь день подвергался сильным обстрелам, которые велись в основном орудиями калибром 155 и 152 миллиметра. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало о гибели за сутки пяти человек и ранении ещё пятнадцати. Также сообщалось о повреждениях в центре города в Ворошиловском районе, а также в Куйбышевском и Киевском районах. Зафиксированы масштабные разрушения на заводе "Топаз", в районе кинотеатра "Звездочка", а также возле стадиона "Донбасс арена". Также было обстреляно здание горадминистрации и многие другие объекты.Кроме того, от обстрелов в субботу пострадал Храм святого апостола Андрея Первозванного, два снаряда разорвались по периметру здания.Как передаёт корреспондент РИА Новости, значительных разрушений удалось избежать: в храме взрывной волной выбило стекла. Часть осколков принял на себя памятник павшим в боях Великой Отечественной Войны преподавателям, студентам и сотрудникам Донецкого политехнического института.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецк (днр), украина, сша, нато
00:59 20.06.2022 (обновлено: 02:24 20.06.2022)
Храм в Донецке уцелел после обстрелов со стороны украинских войск
Храм в Донецке уцелел после сильных обстрелов со стороны украинских войск 18 июня
ДОНЕЦК, 20 июн — РИА Новости. Корреспондент РИА Новости посетил территорию донецкого храма, который был поврежден во время обстрела города украинскими войсками 18 июня.
В субботу Донецк весь день подвергался сильным обстрелам, которые велись в основном орудиями калибром 155 и 152 миллиметра. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало о гибели за сутки пяти человек и ранении ещё пятнадцати. Также сообщалось о повреждениях в центре города в Ворошиловском районе, а также в Куйбышевском и Киевском районах. Зафиксированы масштабные разрушения на заводе "Топаз", в районе кинотеатра "Звездочка", а также возле стадиона "Донбасс арена". Также было обстреляно здание горадминистрации и многие другие объекты.
Кроме того, от обстрелов в субботу пострадал Храм святого апостола Андрея Первозванного, два снаряда разорвались по периметру здания.
Как передаёт корреспондент РИА Новости, значительных разрушений удалось избежать: в храме взрывной волной выбило стекла. Часть осколков принял на себя памятник павшим в боях Великой Отечественной Войны
преподавателям, студентам и сотрудникам Донецкого политехнического института.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине
была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США
поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк
, в результате чего гибли мирные жители.