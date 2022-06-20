https://ria.ru/20220620/khorvatiya-1796902567.html
В Хорватии заморозили цены на бензин, чтобы избежать резкого подорожания
В Хорватии заморозили цены на бензин, чтобы избежать резкого подорожания - РИА Новости, 20.06.2022
В Хорватии заморозили цены на бензин, чтобы избежать резкого подорожания
Правительство Хорватии зафиксировало цены на бензин, дизель и солярку, кроме АЗС на автомагистралях, чтобы предотвратить резкое подорожание, сообщил кабинет... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T23:42
2022-06-20T23:42
2022-06-20T23:42
экономика
авто
андрей пленкович
хорватия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784529483_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8f7beb43d1c753b62fac9ea7a67d91bc.jpg
БЕЛГРАД, 20 июн - РИА Новости. Правительство Хорватии зафиксировало цены на бензин, дизель и солярку, кроме АЗС на автомагистралях, чтобы предотвратить резкое подорожание, сообщил кабинет министров.Кабмин Хорватии 6 июня снизил размер акцизов на 40 лип (5,3 евроцента) на литр бензина и на 20 лип (около 2,6 евроцента) на дизельное топливо, что должно было препятствовать росту цен. До того правительство 7 марта фиксировало маржу продавцов нефтепродуктов до 0,75 липы (около 0,1 евроцента) на литр бензина и до 0,5 куны на литр дизельного топлива для сельхозтехники. Меры вводились на 90 дней с возможностью продления."Премьер Андрей Пленкович представил сегодня новые меры правительств, которыми зафиксированы максимальные розничные цены на всех АЗС, которые не находятся на автомагистралях, на существующем уровне", - говорится в сообщении кабмина, отмечается что мера распространяется на 95% заправок в стране.С 6 июня максимальная розничная цена дизеля составляет 13,08 куны (около 1,74 евро) за литр, бензина – 13,5 куны (1,8 евро) за литр, солярки – 9,45 куны (1,26 евро). На 50-литровый бак бензина экономия составит 140 кун (18,6 евро), дизеля – 136 кун (18,1 евро), солярки – 71 куну (9,46 евро). Кабмин Хорватии за предыдущие три месяца отказался от 150 миллионов кун (около 20 миллионов евро) акцизов ради сдерживания подорожания топлива.По данным государственного управления статистики, цена товаров и услуг в Хорватии в мае этого года относительно мая 2021 выросла на 10,8%, в первую очередь подорожали транспортные услуги и продукты питания.
https://ria.ru/20220611/toplivo-1794801156.html
хорватия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784529483_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_eaa01618021035afaf86622526636476.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, андрей пленкович, хорватия
В Хорватии заморозили цены на бензин, чтобы избежать резкого подорожания
Правительство Хорватии заморозило цены на бензин, чтобы предотвратить резкое подорожание
БЕЛГРАД, 20 июн - РИА Новости. Правительство Хорватии зафиксировало цены на бензин, дизель и солярку, кроме АЗС на автомагистралях, чтобы предотвратить резкое подорожание, сообщил кабинет министров.
Кабмин Хорватии
6 июня снизил размер акцизов на 40 лип (5,3 евроцента) на литр бензина и на 20 лип (около 2,6 евроцента) на дизельное топливо, что должно было препятствовать росту цен. До того правительство 7 марта фиксировало маржу продавцов нефтепродуктов до 0,75 липы (около 0,1 евроцента) на литр бензина и до 0,5 куны на литр дизельного топлива для сельхозтехники. Меры вводились на 90 дней с возможностью продления.
"Премьер Андрей Пленкович
представил сегодня новые меры правительств, которыми зафиксированы максимальные розничные цены на всех АЗС, которые не находятся на автомагистралях, на существующем уровне", - говорится в сообщении кабмина, отмечается что мера распространяется на 95% заправок в стране.
С 6 июня максимальная розничная цена дизеля составляет 13,08 куны (около 1,74 евро) за литр, бензина – 13,5 куны (1,8 евро) за литр, солярки – 9,45 куны (1,26 евро). На 50-литровый бак бензина экономия составит 140 кун (18,6 евро), дизеля – 136 кун (18,1 евро), солярки – 71 куну (9,46 евро). Кабмин Хорватии за предыдущие три месяца отказался от 150 миллионов кун (около 20 миллионов евро) акцизов ради сдерживания подорожания топлива.
По данным государственного управления статистики, цена товаров и услуг в Хорватии в мае этого года относительно мая 2021 выросла на 10,8%, в первую очередь подорожали транспортные услуги и продукты питания.