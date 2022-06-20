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Киев развернул артиллерийскую батарею в жилых кварталах Харькова - РИА Новости, 21.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220620/kharkov-1796896125.html
Киев развернул артиллерийскую батарею в жилых кварталах Харькова
Киев развернул артиллерийскую батарею в жилых кварталах Харькова - РИА Новости, 21.06.2022
Киев развернул артиллерийскую батарею в жилых кварталах Харькова
Украинские войска развернули артиллерийскую батарею, из которой периодически обстреливают жилые кварталы Харькова, готовится провокация, заявил начальник... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-20T22:26
2022-06-21T00:01
в мире
харьковская область
харьков
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
владимир путин
украина
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Украинские войска развернули артиллерийскую батарею, из которой периодически обстреливают жилые кварталы Харькова, готовится провокация, заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев."Организована очередная провокация в отношении местного населения с целью последующего обвинения российских подразделений в якобы неизбирательных ударах по мирным жителям, а также создания условий для их выселения из квартир и размещения в пустующих помещениях огневых позиций", — сообщил генерал-полковник.По его словам, для этого киевские власти планируют использовать украинских и зарубежных журналистов, они подготовят фейковые фото- и видеоматериалы, которые затем распространят западные СМИ.В конце мая Мизинцев сообщал, что в Харьковской области боевики националистического подразделения "Кракен", сформированного в основном из радикалов и выпущенных из тюрем насильников и убийц, проводят карательные рейды. Они по ночам врываются в дома местных жителей, подозреваемых СБУ в пророссийских настроениях, подвергают их физическому насилию и увозят в неизвестном направлении.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220620/ukraina-1796777836.html
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в мире, харьковская область, харьков, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, владимир путин, украина
22:26 20.06.2022 (обновлено: 00:01 21.06.2022)
 
Киев развернул артиллерийскую батарею в жилых кварталах Харькова

Минобороны России: ВСУ обстреливают артиллерией жилые кварталы Харькова с целью провокации

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки выпущенных ВСУ снарядов
Осколки выпущенных ВСУ снарядов - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки выпущенных ВСУ снарядов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Украинские войска развернули артиллерийскую батарею, из которой периодически обстреливают жилые кварталы Харькова, готовится провокация, заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
"Организована очередная провокация в отношении местного населения с целью последующего обвинения российских подразделений в якобы неизбирательных ударах по мирным жителям, а также создания условий для их выселения из квартир и размещения в пустующих помещениях огневых позиций", — сообщил генерал-полковник.
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По его словам, для этого киевские власти планируют использовать украинских и зарубежных журналистов, они подготовят фейковые фото- и видеоматериалы, которые затем распространят западные СМИ.
В конце мая Мизинцев сообщал, что в Харьковской области боевики националистического подразделения "Кракен", сформированного в основном из радикалов и выпущенных из тюрем насильников и убийц, проводят карательные рейды. Они по ночам врываются в дома местных жителей, подозреваемых СБУ в пророссийских настроениях, подвергают их физическому насилию и увозят в неизвестном направлении.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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