https://ria.ru/20220620/kharkov-1796896125.html

Киев развернул артиллерийскую батарею в жилых кварталах Харькова

Киев развернул артиллерийскую батарею в жилых кварталах Харькова - РИА Новости, 21.06.2022

Киев развернул артиллерийскую батарею в жилых кварталах Харькова

Украинские войска развернули артиллерийскую батарею, из которой периодически обстреливают жилые кварталы Харькова, готовится провокация, заявил начальник... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-20T22:26

2022-06-20T22:26

2022-06-21T00:01

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Украинские войска развернули артиллерийскую батарею, из которой периодически обстреливают жилые кварталы Харькова, готовится провокация, заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев."Организована очередная провокация в отношении местного населения с целью последующего обвинения российских подразделений в якобы неизбирательных ударах по мирным жителям, а также создания условий для их выселения из квартир и размещения в пустующих помещениях огневых позиций", — сообщил генерал-полковник.По его словам, для этого киевские власти планируют использовать украинских и зарубежных журналистов, они подготовят фейковые фото- и видеоматериалы, которые затем распространят западные СМИ.В конце мая Мизинцев сообщал, что в Харьковской области боевики националистического подразделения "Кракен", сформированного в основном из радикалов и выпущенных из тюрем насильников и убийц, проводят карательные рейды. Они по ночам врываются в дома местных жителей, подозреваемых СБУ в пророссийских настроениях, подвергают их физическому насилию и увозят в неизвестном направлении.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796777836.html

https://ria.ru/20220620/spetsoperatsiya-1796708702.html

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в мире, харьковская область, харьков, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, владимир путин, украина