https://ria.ru/20220620/kazakhstan-1796675862.html

В Казахстане опровергли сообщения о блокировании вагонов с российским углем

В Казахстане опровергли сообщения о блокировании вагонов с российским углем - РИА Новости, 20.06.2022

В Казахстане опровергли сообщения о блокировании вагонов с российским углем

Комитет транспорта министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана опроверг проявившую в ряде СМИ ближнего зарубежья информацию о якобы... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T10:47

2022-06-20T10:47

2022-06-20T10:51

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НУР-СУЛТАН, 20 июн – РИА Новости. Комитет транспорта министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана опроверг проявившую в ряде СМИ ближнего зарубежья информацию о якобы блокировании в стране 1700 вагонов с российским углем."В медиа-пространстве СНГ активно распространяется фейковая информация о том, что Казахстан якобы заблокировал на своей территории 1700 железнодорожных вагонов с российским углем. В этой связи комитет транспорта министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан официально заявляет: данные сообщения являются фейковым вбросом", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Ведомство поясняет, что на территории Казахстана в действительности нет 1700 вагонов с российским углем. На путях РЖД тоже нет вагонов с углем, стоящих в направлении республики или из нее. "У нас с РЖД все в штатном режиме, никаких задержек по экспорту и импорту нет", – цитирует пресс-служба слова руководителя управления железнодорожной инфраструктуры и грузовых перевозок комитета транспорта Сатжана Озбекова.Как отметили в пресс-службе, министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана расценивает фейковую информацию о задержке российских транзитных вагонов как "преднамеренный вброс, направленный на дискредитацию добрососедских партнерских отношений между двумя странами".Мининдустрии также напомнило об ответственности за распространение заведомо ложной информации, предусмотренной как казахстанским, так и российским законодательством. "Авторитетным СМИ во избежание неприятных ситуаций рекомендуется перепроверять любые подобные сообщения", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220619/kazakhstan-1796566366.html

https://ria.ru/20220617/kazakhstan-1796280191.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, казахстан, ржд, снг, россия