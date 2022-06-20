10:47 20.06.2022 (обновлено: 10:51 20.06.2022)
В Казахстане опровергли сообщения о блокировании вагонов с российским углем
В Казахстане назвали сообщения СМИ о блокировании 1700 вагонов с российским углем фейком
Железнодорожные вагоны с углем. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 20 июн – РИА Новости. Комитет транспорта министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана опроверг проявившую в ряде СМИ ближнего зарубежья информацию о якобы блокировании в стране 1700 вагонов с российским углем.
"В медиа-пространстве СНГ активно распространяется фейковая информация о том, что Казахстан якобы заблокировал на своей территории 1700 железнодорожных вагонов с российским углем. В этой связи комитет транспорта министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан официально заявляет: данные сообщения являются фейковым вбросом", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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Ведомство поясняет, что на территории Казахстана в действительности нет 1700 вагонов с российским углем. На путях РЖД тоже нет вагонов с углем, стоящих в направлении республики или из нее. "У нас с РЖД все в штатном режиме, никаких задержек по экспорту и импорту нет", – цитирует пресс-служба слова руководителя управления железнодорожной инфраструктуры и грузовых перевозок комитета транспорта Сатжана Озбекова.
Как отметили в пресс-службе, министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана расценивает фейковую информацию о задержке российских транзитных вагонов как "преднамеренный вброс, направленный на дискредитацию добрососедских партнерских отношений между двумя странами".
Мининдустрии также напомнило об ответственности за распространение заведомо ложной информации, предусмотренной как казахстанским, так и российским законодательством. "Авторитетным СМИ во избежание неприятных ситуаций рекомендуется перепроверять любые подобные сообщения", - добавили в ведомстве.