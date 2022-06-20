https://ria.ru/20220620/kanada-1796901231.html

Канада и США признали сложность отказа от российской нефти для Европы

Канада и США признали сложность отказа от российской нефти для Европы - РИА Новости, 20.06.2022

Канада и США признали сложность отказа от российской нефти для Европы

Канада и США признают, что ситуация с отказом от поставок российской нефти является "более сложной" для стран Европы, и обсуждают с европейскими партнерами... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T23:23

2022-06-20T23:23

2022-06-20T23:25

цены на нефть

джанет йеллен

сша

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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Канада и США признают, что ситуация с отказом от поставок российской нефти является "более сложной" для стран Европы, и обсуждают с европейскими партнерами данную проблему, заявила в понедельник глава канадского минфина и вице-премьер страны Христя Фриланд."Мы признаем, что в случае с нашими европейскими партнерами ситуация с отказом от поставок российской нефти является более сложной. В этой связи мы продолжаем обсуждать данную проблему с нашими партнерами", - сказала Фриланд в ходе совместной пресс-конференции с министром финансов США Джанет Йеллен. Мероприятие транслировали ведущие канадские телеканалы.

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цены на нефть, джанет йеллен, сша