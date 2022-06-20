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Канада и США признали сложность отказа от российской нефти для Европы - РИА Новости, 20.06.2022
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Канада и США признали сложность отказа от российской нефти для Европы
Канада и США признали сложность отказа от российской нефти для Европы - РИА Новости, 20.06.2022
Канада и США признали сложность отказа от российской нефти для Европы
Канада и США признают, что ситуация с отказом от поставок российской нефти является "более сложной" для стран Европы, и обсуждают с европейскими партнерами... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T23:23
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цены на нефть
джанет йеллен
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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Канада и США признают, что ситуация с отказом от поставок российской нефти является "более сложной" для стран Европы, и обсуждают с европейскими партнерами данную проблему, заявила в понедельник глава канадского минфина и вице-премьер страны Христя Фриланд."Мы признаем, что в случае с нашими европейскими партнерами ситуация с отказом от поставок российской нефти является более сложной. В этой связи мы продолжаем обсуждать данную проблему с нашими партнерами", - сказала Фриланд в ходе совместной пресс-конференции с министром финансов США Джанет Йеллен. Мероприятие транслировали ведущие канадские телеканалы.
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цены на нефть, джанет йеллен, сша
23:23 20.06.2022 (обновлено: 23:25 20.06.2022)
 
Канада и США признали сложность отказа от российской нефти для Европы

Фриланд: Канада и США признали сложность отказа от российской нефти для Европы

© AP Photo / Andrew HarnikМинистр иностранных дел Канады Христя Фриланд
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд
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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Канада и США признают, что ситуация с отказом от поставок российской нефти является "более сложной" для стран Европы, и обсуждают с европейскими партнерами данную проблему, заявила в понедельник глава канадского минфина и вице-премьер страны Христя Фриланд.
"Мы признаем, что в случае с нашими европейскими партнерами ситуация с отказом от поставок российской нефти является более сложной. В этой связи мы продолжаем обсуждать данную проблему с нашими партнерами", - сказала Фриланд в ходе совместной пресс-конференции с министром финансов США Джанет Йеллен. Мероприятие транслировали ведущие канадские телеканалы.
Флаги Канады - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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Цены на нефтьДжанет ЙелленСША
 
 
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