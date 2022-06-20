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Сюрпризы этнопарка "Kalarand": что необычного посмотреть в Карелии - РИА Новости, 20.06.2022
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Туризм
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Сюрпризы этнопарка "Kalarand": что необычного посмотреть в Карелии
Сюрпризы этнопарка "Kalarand": что необычного посмотреть в Карелии - РИА Новости, 20.06.2022
Сюрпризы этнопарка "Kalarand": что необычного посмотреть в Карелии
Этнопарк "Kalarand" — одно из неочевидных туристических мест в Карелии, которое стоит посетить, если хотите ближе познакомиться с культурой коренного народа и... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T17:22
2022-06-20T17:22
туризм
фото
республика карелия
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россия
туристы
куда поехать
культура
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Этнопарк "Kalarand" — одно из неочевидных туристических мест в Карелии, которое стоит посетить, если хотите ближе познакомиться с культурой коренного народа и сделать то, что никогда раньше не делали. О том, какие сюрпризы ждут гостей в живописном местечке, спрятавшемся на берегу Онежского озера, — в фотоленте РИА Новости.
республика карелия
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фото, республика карелия, туризм, россия, туристы, куда поехать, культура, традиции, фото, что посмотреть , впечатления - туризм
17:22 20.06.2022
 

Сюрпризы этнопарка "Kalarand": что необычного посмотреть в Карелии

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Этнопарк "Kalarand" — одно из неочевидных туристических мест в Карелии, которое стоит посетить, если хотите ближе познакомиться с культурой коренного народа и сделать то, что никогда раньше не делали. О том, какие сюрпризы ждут гостей в живописном местечке, спрятавшемся на берегу Онежского озера, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

В 2018 году в селе Рыбрека впервые прошел фестиваль вепсской культуры "Kalarand". Территорию решили превратить в этнопарк, чтобы туристы в любое время могли приехать и познакомиться с бытом и традициями этого малочисленного народа.

Участница фестиваля вепсской культуры Kalarand (Рыбный берег) у деревянной скульптуры в селе Рыбрека Прионежского района республики Карелии
1 из 6

В 2018 году в селе Рыбрека впервые прошел фестиваль вепсской культуры "Kalarand". Территорию решили превратить в этнопарк, чтобы туристы в любое время могли приехать и познакомиться с бытом и традициями этого малочисленного народа.

© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

Название переводится как "Рыбный берег": этнопарк расположился в живописном месте, прямо на побережье Онежского озера.

Ремесленная ярмарка на фестивале вепсской культуры Kalarand (Рыбный берег) в селе Рыбрека Прионежского района республики Карелии
2 из 6

Название переводится как "Рыбный берег": этнопарк расположился в живописном месте, прямо на побережье Онежского озера.

© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

Заходишь на территорию и оказываешься в другом мире: здесь детально воссоздан традиционный быт местных жителей. Есть старинные бани по-черному с покрытыми дранкой крышами, ворота с косой изгородью, костровище, павильон "Вепсский двор".

Мужчина играет на традиционном карельском музыкальном инструменте - йоухикко на фестивале вепсской культуры Kalarand (Рыбный берег) в селе Рыбрека
3 из 6

Заходишь на территорию и оказываешься в другом мире: здесь детально воссоздан традиционный быт местных жителей. Есть старинные бани по-черному с покрытыми дранкой крышами, ворота с косой изгородью, костровище, павильон "Вепсский двор".

© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

Обратите внимание на мифических существ, "обитающих" в этнопарке и издревле почитаемых вепсами — лешего и водяного. Рядом с ними больше всего любят фотографироваться туристы.

Участник фестиваля вепсской культуры Kalarand (Рыбный берег) у деревянной скульптуры в селе Рыбрека Прионежского района республики Карелии
4 из 6

Обратите внимание на мифических существ, "обитающих" в этнопарке и издревле почитаемых вепсами — лешего и водяного. Рядом с ними больше всего любят фотографироваться туристы.

© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

Здесь можно не только погулять, но и поучаствовать в мастер-классах: научиться вязать веники, ремонтировать рыбацкие сети, строить изгороди и собирать лечебные травы.

Коллектив Карельского народного театра Čičiliušku на фестивале вепсской культуры Kalarand (Рыбный берег) в селе Рыбрека Прионежского района республики Карелии
5 из 6

Здесь можно не только погулять, но и поучаствовать в мастер-классах: научиться вязать веники, ремонтировать рыбацкие сети, строить изгороди и собирать лечебные травы.

© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

А фестиваль, с которого все начиналось, ежегодно проходит до сих пор. Местные жители поют, показывают сценки на родном языке, знакомят гостей с культурой, традициями, промыслами своего народа. Отличный повод приехать в Карелию, даже если были здесь много раз.

Участники фестиваля вепсской культуры Kalarand (Рыбный берег) фотографируются на фоне стелы, с надписью вепсском языке: Я люблю Рыбреку, в селе Рыбрека Прионежского района республики Карелии
6 из 6

А фестиваль, с которого все начиналось, ежегодно проходит до сих пор. Местные жители поют, показывают сценки на родном языке, знакомят гостей с культурой, традициями, промыслами своего народа. Отличный повод приехать в Карелию, даже если были здесь много раз.

© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
 
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