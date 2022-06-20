Сюрпризы этнопарка "Kalarand": что необычного посмотреть в Карелии
В 2018 году в селе Рыбрека впервые прошел фестиваль вепсской культуры "Kalarand". Территорию решили превратить в этнопарк, чтобы туристы в любое время могли приехать и познакомиться с бытом и традициями этого малочисленного народа.
В 2018 году в селе Рыбрека впервые прошел фестиваль вепсской культуры "Kalarand". Территорию решили превратить в этнопарк, чтобы туристы в любое время могли приехать и познакомиться с бытом и традициями этого малочисленного народа.
Название переводится как "Рыбный берег": этнопарк расположился в живописном месте, прямо на побережье Онежского озера.
Название переводится как "Рыбный берег": этнопарк расположился в живописном месте, прямо на побережье Онежского озера.
Заходишь на территорию и оказываешься в другом мире: здесь детально воссоздан традиционный быт местных жителей. Есть старинные бани по-черному с покрытыми дранкой крышами, ворота с косой изгородью, костровище, павильон "Вепсский двор".
Заходишь на территорию и оказываешься в другом мире: здесь детально воссоздан традиционный быт местных жителей. Есть старинные бани по-черному с покрытыми дранкой крышами, ворота с косой изгородью, костровище, павильон "Вепсский двор".
Обратите внимание на мифических существ, "обитающих" в этнопарке и издревле почитаемых вепсами — лешего и водяного. Рядом с ними больше всего любят фотографироваться туристы.
Обратите внимание на мифических существ, "обитающих" в этнопарке и издревле почитаемых вепсами — лешего и водяного. Рядом с ними больше всего любят фотографироваться туристы.
Здесь можно не только погулять, но и поучаствовать в мастер-классах: научиться вязать веники, ремонтировать рыбацкие сети, строить изгороди и собирать лечебные травы.
Здесь можно не только погулять, но и поучаствовать в мастер-классах: научиться вязать веники, ремонтировать рыбацкие сети, строить изгороди и собирать лечебные травы.
А фестиваль, с которого все начиналось, ежегодно проходит до сих пор. Местные жители поют, показывают сценки на родном языке, знакомят гостей с культурой, традициями, промыслами своего народа. Отличный повод приехать в Карелию, даже если были здесь много раз.
А фестиваль, с которого все начиналось, ежегодно проходит до сих пор. Местные жители поют, показывают сценки на родном языке, знакомят гостей с культурой, традициями, промыслами своего народа. Отличный повод приехать в Карелию, даже если были здесь много раз.