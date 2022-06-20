https://ria.ru/20220620/kalarand-1796791309.html

Сюрпризы этнопарка "Kalarand": что необычного посмотреть в Карелии

Сюрпризы этнопарка "Kalarand": что необычного посмотреть в Карелии - РИА Новости, 20.06.2022

Сюрпризы этнопарка "Kalarand": что необычного посмотреть в Карелии

Этнопарк "Kalarand" — одно из неочевидных туристических мест в Карелии, которое стоит посетить, если хотите ближе познакомиться с культурой коренного народа и... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T17:22

2022-06-20T17:22

2022-06-20T17:22

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Этнопарк "Kalarand" — одно из неочевидных туристических мест в Карелии, которое стоит посетить, если хотите ближе познакомиться с культурой коренного народа и сделать то, что никогда раньше не делали. О том, какие сюрпризы ждут гостей в живописном местечке, спрятавшемся на берегу Онежского озера, — в фотоленте РИА Новости.

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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