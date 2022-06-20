https://ria.ru/20220620/ivleeva-1796769551.html

Ивлеева пожаловалась на антиалкогольные законы Швеции

Ивлеева пожаловалась на антиалкогольные законы Швеции - РИА Новости, 20.06.2022

Ивлеева пожаловалась на антиалкогольные законы Швеции

Блогер Настя Ивлеева пожаловалась на законы Швеции, согласно которым в стране нельзя купить алкоголь после 22.00. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T15:12

2022-06-20T15:12

2022-06-20T15:12

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Блогер Настя Ивлеева пожаловалась на законы Швеции, согласно которым в стране нельзя купить алкоголь после 22.00. "Что сказать, в Швеции, конечно, все хорошо, но после 22:00 ни вина не выпить, ни *** (ерунды – Прим. Ред.) не сожрать", – написала женщина в Telegram-канале. Судя по ее постам, Ивлеева отдыхает в Европе. В одной из публикаций она обрадовалась кофе из Starbucks и пожаловалась на то, что не может купить его в России.Ранее Максим Фадеева раскритиковал шоу блогера на YouTube "Королевские кобры". Продюсер не скупился в выражениях, так как в проекте участвовали травести-артисты.

https://radiosputnik.ria.ru/20220527/ivleeva-1791079021.html

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Роман Харрасов

швеция, telegram (приложение), максим фадеев, европа, россия, youtube, анастасия ивлеева