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Безвкусное и безобразное: Фадеев раскритиковал шоу Ивлеевой
Безвкусное и безобразное: Фадеев раскритиковал шоу Ивлеевой - РИА Новости, 24.03.2022
Безвкусное и безобразное: Фадеев раскритиковал шоу Ивлеевой
Максим Фадеев в социальных сетях раскритиковал шоу Анастасии Ивлеевой "Королевские кобры". Продюсер не скупился в выражениях. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T14:38
2022-03-24T14:38
2022-03-24T14:38
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Максим Фадеев в социальных сетях раскритиковал шоу Анастасии Ивлеевой "Королевские кобры". Продюсер не скупился в выражениях."Королевские кобры" – проект Анастасии на YouTube, где участвуют артисты мужского пола, которые переодеваются в женскую одежду. Шоу не предназначено для просмотра лицам младше 18 лет.Ранее поклонники испугались исхудавшего вида Григория Лепса на свежем фото.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, максим фадеев, анастасия ивлеева, шоу-бизнес
Безвкусное и безобразное: Фадеев раскритиковал шоу Ивлеевой
Фадеев раскритиковал шоу Ивлеевой "Королевские кобры"