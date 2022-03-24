Рейтинг@Mail.ru
Безвкусное и безобразное: Фадеев раскритиковал шоу Ивлеевой - РИА Новости, 24.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220324/fadeev-1779859208.html
Безвкусное и безобразное: Фадеев раскритиковал шоу Ивлеевой
Безвкусное и безобразное: Фадеев раскритиковал шоу Ивлеевой - РИА Новости, 24.03.2022
Безвкусное и безобразное: Фадеев раскритиковал шоу Ивлеевой
Максим Фадеев в социальных сетях раскритиковал шоу Анастасии Ивлеевой "Королевские кобры". Продюсер не скупился в выражениях. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T14:38
2022-03-24T14:38
шоубиз
знаменитости
максим фадеев
анастасия ивлеева
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1566784804_0:0:3094:1740_1920x0_80_0_0_3c45bc42556d252f4747c10d86b52b32.jpg
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Максим Фадеев в социальных сетях раскритиковал шоу Анастасии Ивлеевой "Королевские кобры". Продюсер не скупился в выражениях."Королевские кобры" – проект Анастасии на YouTube, где участвуют артисты мужского пола, которые переодеваются в женскую одежду. Шоу не предназначено для просмотра лицам младше 18 лет.Ранее поклонники испугались исхудавшего вида Григория Лепса на свежем фото.
https://ria.ru/20220315/fadeev-1778302516.html
https://ria.ru/20220317/muztv-1778652796.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Жанна Старицына
Жанна Старицына
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1566784804_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_fc21825a30180224e9dc43c1f97bd8fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, максим фадеев, анастасия ивлеева, шоу-бизнес
14:38 24.03.2022
 
Безвкусное и безобразное: Фадеев раскритиковал шоу Ивлеевой

Фадеев раскритиковал шоу Ивлеевой "Королевские кобры"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссёр Максим Фадеев
Режиссёр Максим Фадеев - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Максим Фадеев в социальных сетях раскритиковал шоу Анастасии Ивлеевой "Королевские кобры". Продюсер не скупился в выражениях.

"Сначала я не понимал, что происходит. А потом до меня дошло, что все танцующие женщины – это мужчины. Вы знаете, я более безвкусного, безобразного, омерзительного впечатления не помню в своей жизни", – сказал Фадеев.

Композитор и продюсер Максим Фадеев - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 18:21Шоубиз
"Вот цена их пафоса": Фадеев высмеял вымаливающих себе подписчиков звезд
"Королевские кобры" – проект Анастасии на YouTube, где участвуют артисты мужского пола, которые переодеваются в женскую одежду. Шоу не предназначено для просмотра лицам младше 18 лет.
Ранее поклонники испугались исхудавшего вида Григория Лепса на свежем фото.
Телеканал МУЗ-ТВ провел масштабный ребрендинг
17 марта, 13:43Шоубиз
Премию Муз-ТВ перенесли на неопределенный срок
 
ШоубизЗнаменитостиМаксим ФадеевАнастасия ИвлееваШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала