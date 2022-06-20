https://ria.ru/20220620/istoriya-1796752066.html

Российское историческое общество подтверждает свой патриотизм, заявил Путин

Российское историческое общество подтверждает свой патриотизм, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2022

Российское историческое общество подтверждает свой патриотизм, заявил Путин

Российское историческое общество (РИО) сегодня, во время проведения специальной военной операции на Украине, подтверждает свою твердую патриотическую позицию,... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T14:14

2022-06-20T14:14

2022-06-20T14:14

россия

общество

украина

москва

российское историческое общество

санкт-петербургский государственный университет

российская академия наук

сергей нарышкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796466434_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_82d47070d572a8efbe40c8b8927bd059.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российское историческое общество (РИО) сегодня, во время проведения специальной военной операции на Украине, подтверждает свою твердую патриотическую позицию, ведет ответственную и востребованную работу, заявил президент РФ Владимир Путин.Приветствие главы государства участникам и гостям общего собрания РИО по случаю 10-летия Российского исторического общества в понедельник в Москве зачитал председатель РИО, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Во многом наследуя традиции, заложенной членами Русского исторического общества в 1866 году, возрожденное РИО объединило усилия государства, общества и профессиональных историков, направив их на формирование общероссийской исторической культуры, сбережение национальной памяти, популяризацию объективного исторического знания как на всероссийском уровне, так и в регионах нашей страны", - говорится в приветствии.Активная и созидательная позиция членов Российского исторического общества, среди которых крупнейшие научные институты, университеты, музеи, архивы, библиотеки и многие уважаемые историки, способствует повышению качества исторического образования, помогает обеспечивать доступность архивного наследия, укрепляет позиции отечественной исторической науки, отметил президент. Большое значение имеют сегодня и просветительские проекты РИО, охватывающие широкий круг интересующейся историей молодежи, добавил Путин."Российское историческое общество всегда отличают профессионализм, приверженность исторической правде и уважительное отношение ко всем периодам нашего прошлого. Сегодня, во время проведения специальной военной операции на Украине, члены РИО делом подтверждают свою твердую патриотическую позицию, ведут ответственную и востребованную работу", - подчеркнул глава государства.Путин также пожелал РИО новых успехов и воплощения в жизнь всех намеченных планов.Российское историческое общество было воссоздано в традициях дореволюционного Императорского Русского исторического общества 20 июня 2012 года. Его учредителями стали 27 ведущих российских учреждений образования, науки и культуры, среди которых Российская академия наук, МГУ имени Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, МГИМО, Государственный исторический музей, Государственная Третьяковская галерея, Эрмитаж, Российская государственная библиотека и многие другие.На сегодняшний день отделения РИО созданы более чем в 50 регионах страны. В мае нынешнего года отделения РИО были созданы в ДНР и ЛНР.Согласно уставу объединения, целью РИО является объединение усилий общества, государства, ученых и любителей истории для формирования общероссийской исторической культуры на основе объективного изучения, освещения и популяризации отечественной и мировой истории, сохранения национальной памяти.

https://ria.ru/20220620/spetsoperatsiya-1796702849.html

https://ria.ru/20220620/donbass-1796683174.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, украина, москва, российское историческое общество, санкт-петербургский государственный университет, российская академия наук, сергей нарышкин, владимир путин