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"Роснефть" подала иск к Андрею Караулову и Олегу Митволю

"Роснефть" подала иск к Андрею Караулову и Олегу Митволю - РИА Новости, 20.06.2022

"Роснефть" подала иск к Андрею Караулову и Олегу Митволю

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск "Роснефти" к журналисту Андрею Караулову и бывшему замглавы Росприроднадзора Олегу Митволю, следует из информации в... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T10:32

2022-06-20T10:32

2022-06-20T10:32

россия

красноярск

красноярский край

происшествия

олег митволь

андрей караулов

арбитражный суд г. москвы

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск "Роснефти" к журналисту Андрею Караулову и бывшему замглавы Росприроднадзора Олегу Митволю, следует из информации в картотеке арбитражных дел.Иск поступил в суд 17 июня, предмет и основания исковых требований пока не сообщаются. Иск распределен судье Ольге Козленковой, которая специализируется на спорах, связанных с интеллектуальной собственностью и защитой деловой репутации.Митволь, ныне председатель совета директоров АО "Красноярский ТИЗИС", подозреваемый по делу о хищении 900 миллионов рублей, был задержан 8 июня в московском аэропорту "Внуково". Суд Центрального района Красноярска 10 июня арестовал Митволя до 24 июля. По статье "Мошенничество в особо крупном размере" ему грозит до 10 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20220610/mitvol-1794590006.html

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Екатерина Зайцева

россия, красноярск, красноярский край, происшествия, олег митволь, андрей караулов, арбитражный суд г. москвы, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)