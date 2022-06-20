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"Роснефть" подала иск к Андрею Караулову и Олегу Митволю
"Роснефть" подала иск к Андрею Караулову и Олегу Митволю - РИА Новости, 20.06.2022
"Роснефть" подала иск к Андрею Караулову и Олегу Митволю
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск "Роснефти" к журналисту Андрею Караулову и бывшему замглавы Росприроднадзора Олегу Митволю, следует из информации в... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T10:32
2022-06-20T10:32
2022-06-20T10:32
россия
красноярск
красноярский край
происшествия
олег митволь
андрей караулов
арбитражный суд г. москвы
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск "Роснефти" к журналисту Андрею Караулову и бывшему замглавы Росприроднадзора Олегу Митволю, следует из информации в картотеке арбитражных дел.Иск поступил в суд 17 июня, предмет и основания исковых требований пока не сообщаются. Иск распределен судье Ольге Козленковой, которая специализируется на спорах, связанных с интеллектуальной собственностью и защитой деловой репутации.Митволь, ныне председатель совета директоров АО "Красноярский ТИЗИС", подозреваемый по делу о хищении 900 миллионов рублей, был задержан 8 июня в московском аэропорту "Внуково". Суд Центрального района Красноярска 10 июня арестовал Митволя до 24 июля. По статье "Мошенничество в особо крупном размере" ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, красноярск, красноярский край, происшествия, олег митволь, андрей караулов, арбитражный суд г. москвы, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
"Роснефть" подала иск к Андрею Караулову и Олегу Митволю
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск "Роснефти" к Андрею Караулову и Олегу Митволю