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Минфин внес проект постановления для снижения ставки по льготной ипотеке - РИА Новости, 20.06.2022
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Минфин внес проект постановления для снижения ставки по льготной ипотеке
Минфин внес проект постановления для снижения ставки по льготной ипотеке - РИА Новости, 20.06.2022
Минфин внес проект постановления для снижения ставки по льготной ипотеке
Минфин РФ внес в правительство проект постановления для снижения ставки по льготной ипотеке на жилье в новостройках с 9% до 7%, говорится в релизе ведомства. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T15:28
2022-06-20T17:03
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
ипотека
владимир путин
россия
московская область (подмосковье)
петербургский международный экономический форум (фонд)
москва
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Минфин РФ внес в правительство проект постановления для снижения ставки по льготной ипотеке на жилье в новостройках с 9% до 7%, говорится в релизе ведомства.Программа действует до конца текущего года. Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 миллионов рублей, для остальных регионов – до 6 миллионов рублей. При сочетании этой программы с рыночной или другой субсидированной ипотекой можно увеличить лимит до 30 миллионов рублей и до 15 миллионов рублей соответственно.С начала действия программы "Льготная ипотека" выдано 781,5 тысячи кредитов на общую сумму 2,3 триллиона рублей, в том числе в 2022 году – 100,9 тысячи кредитов на сумму 301,8 миллиарда рублей, указал Минфин.Ранее президент России Владимир Путин, выступая на минувшей неделе на ПМЭФ, предложил снизить ставку льготной ипотеки на новостройки с 9 до 7%.
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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), ипотека, владимир путин, россия, московская область (подмосковье), петербургский международный экономический форум (фонд), москва
15:28 20.06.2022 (обновлено: 17:03 20.06.2022)
 
Минфин внес проект постановления для снижения ставки по льготной ипотеке

Минфин внес проект постановления для снижения ставки по льготной ипотеке до семи процентов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Минфин РФ внес в правительство проект постановления для снижения ставки по льготной ипотеке на жилье в новостройках с 9% до 7%, говорится в релизе ведомства.
"Минфин России разработал и внес 17 июня 2022 года в правительство РФ проект постановления, предусматривающий изменение условий льготной ипотеки на новостройки. Документ предусматривает снижение ставки по льготной ипотеке с 9% до 7%. Снижение ставки по льготной ипотеке на новостройки поддержит граждан и создаст дополнительный спрос на жилье, что положительно скажется на строительной отрасли", - говорится в сообщении.
Программа действует до конца текущего года. Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 миллионов рублей, для остальных регионов – до 6 миллионов рублей. При сочетании этой программы с рыночной или другой субсидированной ипотекой можно увеличить лимит до 30 миллионов рублей и до 15 миллионов рублей соответственно.
С начала действия программы "Льготная ипотека" выдано 781,5 тысячи кредитов на общую сумму 2,3 триллиона рублей, в том числе в 2022 году – 100,9 тысячи кредитов на сумму 301,8 миллиарда рублей, указал Минфин.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на минувшей неделе на ПМЭФ, предложил снизить ставку льготной ипотеки на новостройки с 9 до 7%.
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