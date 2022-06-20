https://ria.ru/20220620/ipoteka-1796773421.html

Минфин внес проект постановления для снижения ставки по льготной ипотеке

Минфин внес проект постановления для снижения ставки по льготной ипотеке - РИА Новости, 20.06.2022

Минфин внес проект постановления для снижения ставки по льготной ипотеке

Минфин РФ внес в правительство проект постановления для снижения ставки по льготной ипотеке на жилье в новостройках с 9% до 7%, говорится в релизе ведомства. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T15:28

2022-06-20T15:28

2022-06-20T17:03

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

ипотека

владимир путин

россия

московская область (подмосковье)

петербургский международный экономический форум (фонд)

москва

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Минфин РФ внес в правительство проект постановления для снижения ставки по льготной ипотеке на жилье в новостройках с 9% до 7%, говорится в релизе ведомства.Программа действует до конца текущего года. Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 миллионов рублей, для остальных регионов – до 6 миллионов рублей. При сочетании этой программы с рыночной или другой субсидированной ипотекой можно увеличить лимит до 30 миллионов рублей и до 15 миллионов рублей соответственно.С начала действия программы "Льготная ипотека" выдано 781,5 тысячи кредитов на общую сумму 2,3 триллиона рублей, в том числе в 2022 году – 100,9 тысячи кредитов на сумму 301,8 миллиарда рублей, указал Минфин.Ранее президент России Владимир Путин, выступая на минувшей неделе на ПМЭФ, предложил снизить ставку льготной ипотеки на новостройки с 9 до 7%.

https://realty.ria.ru/20220620/ipoteka-1796731385.html

россия

московская область (подмосковье)

москва

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

экономика, министерство финансов рф (минфин россии), ипотека, владимир путин, россия, московская область (подмосковье), петербургский международный экономический форум (фонд), москва