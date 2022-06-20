https://ria.ru/20220620/investitsii-1796647522.html

Мошенники стали предлагать инвестиции от лица Сбербанка, рассказала эксперт

Мошенники стали предлагать инвестиции от лица Сбербанка, рассказала эксперт - РИА Новости, 20.06.2022

Мошенники стали предлагать инвестиции от лица Сбербанка, рассказала эксперт

Мошенники через рассылку в интернете начали предлагать от имени Сбербанка пройти тест о рынке ценных бумаг, чтобы получить доступ к инвестиционной платформе,... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T07:38

2022-06-20T07:38

2022-06-20T07:38

технологии

сбербанк россии

сбер

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москва

мошенничество

общество

евгения лазарева

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Мошенники через рассылку в интернете начали предлагать от имени Сбербанка пройти тест о рынке ценных бумаг, чтобы получить доступ к инвестиционной платформе, сообщила РИА Новости директор фонда "За права заемщиков", руководитель платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева.В "Мошеловке" зафиксировали рассылку писем, сулящих "гарантированный доход". В таких сообщениях содержится набор цифр и файл в формате pdf с ссылкой на сайт. На главной странице сайта размещен логотип "Сбер", рекламный ролик некоего проекта "Сбербанк Инвест", предложение пройти тест для получения доступа к платформе. Вопросы теста не имеют ничего общего с проверкой знаний о рынке ценных бумаг, по сути они бессмысленны и составлены с ошибками, выяснили эксперты.Череда вопросов завершается поздравлением с получением доступа к платформе, а также просьбой заполнить форму с контактными данными и проставить "галочки" для подтверждения возраста и заключения "Клиентского соглашения", из которого следует, что веб-ресурс ни за что не несет ответственности, в том числе за материальные потери клиентов или даже за физический ущерб.Человек, передавая свои данные через сайт, якобы получает доступ к инвестиционной платформе. К нему приставляют "персонального менеджера" — человека, который планомерно будет убеждать его вложить еще и еще денег под "особо выгодные" предложения, рассказала Лазарева."Жертва вкладывает деньги, как она считает, в акции, а на деле просто переводит их мошенникам. Долгое время смотрит за тем, как курсы "растут" (на самом деле пользователям показывают обычные рисунки, не имеющие отношения к происходящему на бирже) и "вкладывает" еще деньги, а при попытке вывести средства не может получить ни копейки", — сообщила эксперт.Разумеется, к Сбербанку платформа отношения не имеет, добавила она. У этого банка есть брокерская площадка, но она называется "Сберинвестиции". "Как и все сервисы группы компаний он расположен на официальном сайте банка, а не на непонятном домене в зоне ".com", как мошеннический ресурс", — заключила Лазарева.

https://ria.ru/20220614/moshenniki-1795178182.html

https://ria.ru/20220615/zakleivat-1795333747.html

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технологии, сбербанк россии, сбер, россия, москва, мошенничество, общество, евгения лазарева