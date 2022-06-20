https://ria.ru/20220620/integratsiya-1796811107.html

В Белоруссии спрогнозировали увеличение интеграционных проектов с Россией

В Белоруссии спрогнозировали увеличение интеграционных проектов с Россией - РИА Новости, 20.06.2022

В Белоруссии спрогнозировали увеличение интеграционных проектов с Россией

Россия и Белоруссия уже выполнили более трети мероприятий в рамках 28 интеграционных программ, в Минске прогнозируют увеличение перечня интеграционных проектов. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T17:01

2022-06-20T17:01

2022-06-20T17:01

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МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия уже выполнили более трети мероприятий в рамках 28 интеграционных программ, в Минске прогнозируют увеличение перечня интеграционных проектов."Уже выполнено более трети из 983 мероприятий (предусмотренных этими программами - ред.). Приоритетное внимание уделяется созданию единого социально-экономического пространства, углублению кооперации в промышленности, в энергетике, в сельском хозяйстве, в цифровой экономике, в транспортной отрасли", - сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая в понедельник в Минске переговоры с белорусским коллегой Романом Головченко.Со своей стороны Головченко обратил внимание на то, что взаимодействие РФ и Белоруссии идет "в условиях беспрецедентного давления". "Давление - это слово, наверное, больше политическое. На самом деле, это экономическая война, которая развязана в отношении Белоруссии и России. За март-июнь на национальном уровне правительствами наших стран сделано очень многое, чтобы минимизировать последствия этого давления", - отметил он.Премьер Белоруссии согласился, что "большим подспорьем, без сомнения, являются 28 союзных программ". "Я думаю, уже в самом ближайшем будущем их станет больше. Мы ведем работу над этим", - сказал Головченко.Он подчеркнул, что сейчас для России и Белоруссии "на первое место выходит взаимная поддержка и координация по преодолению кризисных явлений". В то же время глава правительства Белоруссии заявил, что "по отдельным направлениям работа идет медленнее, чем хотелось бы и чем требует время". Он предложил Мишустину обсудить эти вопросы, и уже на этой встрече принять по ним необходимые решения. "Я надеюсь, что мы найдем консенсус по этим вопросам", - подчеркнул Головченко.

https://ria.ru/20220620/ekonomika-1796808003.html

https://ria.ru/20220620/volodin-1796743948.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, белоруссия, михаил мишустин, роман головченко, минск