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В Белоруссии спрогнозировали увеличение интеграционных проектов с Россией - РИА Новости, 20.06.2022
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В Белоруссии спрогнозировали увеличение интеграционных проектов с Россией
В Белоруссии спрогнозировали увеличение интеграционных проектов с Россией - РИА Новости, 20.06.2022
В Белоруссии спрогнозировали увеличение интеграционных проектов с Россией
Россия и Белоруссия уже выполнили более трети мероприятий в рамках 28 интеграционных программ, в Минске прогнозируют увеличение перечня интеграционных проектов. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T17:01
2022-06-20T17:01
в мире
россия
белоруссия
михаил мишустин
роман головченко
минск
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МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия уже выполнили более трети мероприятий в рамках 28 интеграционных программ, в Минске прогнозируют увеличение перечня интеграционных проектов."Уже выполнено более трети из 983 мероприятий (предусмотренных этими программами - ред.). Приоритетное внимание уделяется созданию единого социально-экономического пространства, углублению кооперации в промышленности, в энергетике, в сельском хозяйстве, в цифровой экономике, в транспортной отрасли", - сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая в понедельник в Минске переговоры с белорусским коллегой Романом Головченко.Со своей стороны Головченко обратил внимание на то, что взаимодействие РФ и Белоруссии идет "в условиях беспрецедентного давления". "Давление - это слово, наверное, больше политическое. На самом деле, это экономическая война, которая развязана в отношении Белоруссии и России. За март-июнь на национальном уровне правительствами наших стран сделано очень многое, чтобы минимизировать последствия этого давления", - отметил он.Премьер Белоруссии согласился, что "большим подспорьем, без сомнения, являются 28 союзных программ". "Я думаю, уже в самом ближайшем будущем их станет больше. Мы ведем работу над этим", - сказал Головченко.Он подчеркнул, что сейчас для России и Белоруссии "на первое место выходит взаимная поддержка и координация по преодолению кризисных явлений". В то же время глава правительства Белоруссии заявил, что "по отдельным направлениям работа идет медленнее, чем хотелось бы и чем требует время". Он предложил Мишустину обсудить эти вопросы, и уже на этой встрече принять по ним необходимые решения. "Я надеюсь, что мы найдем консенсус по этим вопросам", - подчеркнул Головченко.
https://ria.ru/20220620/ekonomika-1796808003.html
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в мире, россия, белоруссия, михаил мишустин, роман головченко, минск
17:01 20.06.2022
 
В Белоруссии спрогнозировали увеличение интеграционных проектов с Россией

Премьер Белоруссии: в ближайшем будущем интеграционных программ с Россией станет больше

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи. Архивное фото
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МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия уже выполнили более трети мероприятий в рамках 28 интеграционных программ, в Минске прогнозируют увеличение перечня интеграционных проектов.
"Уже выполнено более трети из 983 мероприятий (предусмотренных этими программами - ред.). Приоритетное внимание уделяется созданию единого социально-экономического пространства, углублению кооперации в промышленности, в энергетике, в сельском хозяйстве, в цифровой экономике, в транспортной отрасли", - сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая в понедельник в Минске переговоры с белорусским коллегой Романом Головченко.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко в Минске. 20 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 16:52
Мишустин: против России и Белоруссии развязана экономическая война
Со своей стороны Головченко обратил внимание на то, что взаимодействие РФ и Белоруссии идет "в условиях беспрецедентного давления". "Давление - это слово, наверное, больше политическое. На самом деле, это экономическая война, которая развязана в отношении Белоруссии и России. За март-июнь на национальном уровне правительствами наших стран сделано очень многое, чтобы минимизировать последствия этого давления", - отметил он.
Премьер Белоруссии согласился, что "большим подспорьем, без сомнения, являются 28 союзных программ". "Я думаю, уже в самом ближайшем будущем их станет больше. Мы ведем работу над этим", - сказал Головченко.
Он подчеркнул, что сейчас для России и Белоруссии "на первое место выходит взаимная поддержка и координация по преодолению кризисных явлений". В то же время глава правительства Белоруссии заявил, что "по отдельным направлениям работа идет медленнее, чем хотелось бы и чем требует время". Он предложил Мишустину обсудить эти вопросы, и уже на этой встрече принять по ним необходимые решения. "Я надеюсь, что мы найдем консенсус по этим вопросам", - подчеркнул Головченко.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 13:41
Володин призвал предметно работать над построением Союзного государства
 
В миреРоссияБелоруссияМихаил МишустинРоман ГоловченкоМинск
 
 
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