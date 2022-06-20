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Житель деревни в Ленинградской области погиб от взрыва гранаты - РИА Новости, 20.06.2022
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Житель деревни в Ленинградской области погиб от взрыва гранаты
Житель деревни в Ленинградской области погиб от взрыва гранаты - РИА Новости, 20.06.2022
Житель деревни в Ленинградской области погиб от взрыва гранаты
В деревне Токкари в Ленобласти при взрыве гранаты погиб пожилой мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T13:32
2022-06-20T13:32
происшествия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. В деревне Токкари в Ленобласти при взрыве гранаты погиб пожилой мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти."Взрывотехники ОМОН "Бастион" Росгвардии в деревне Токкари обследовали место происшествия, где накануне, 19 июня, около 12.00 в одном из домов погиб мужчина. Специалисты установили, что причиной его гибели стала детонация ручной гранаты", - говорится в сообщении. Отмечается, что других взрывоопасных предметов в доме омоновцы не обнаружили.По данным местных СМИ, пожилой мужчина имел инвалидность и был прикован к постели. На место проишествия правоохранительные службы вызвал его сын. Комментарием МВД и СК РИА Новости пока не располагает.
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происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ленинградская область
13:32 20.06.2022
 
Житель деревни в Ленинградской области погиб от взрыва гранаты

Житель деревни Токкари в Ленинградской области погиб от взрыва ручной гранаты

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. В деревне Токкари в Ленобласти при взрыве гранаты погиб пожилой мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
"Взрывотехники ОМОН "Бастион" Росгвардии в деревне Токкари обследовали место происшествия, где накануне, 19 июня, около 12.00 в одном из домов погиб мужчина. Специалисты установили, что причиной его гибели стала детонация ручной гранаты", - говорится в сообщении. Отмечается, что других взрывоопасных предметов в доме омоновцы не обнаружили.
По данным местных СМИ, пожилой мужчина имел инвалидность и был прикован к постели. На место проишествия правоохранительные службы вызвал его сын. Комментарием МВД и СК РИА Новости пока не располагает.
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ПроисшествияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Ленинградская область
 
 
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