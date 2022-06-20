https://ria.ru/20220620/granata-1796741509.html
Житель деревни в Ленинградской области погиб от взрыва гранаты
Житель деревни в Ленинградской области погиб от взрыва гранаты - РИА Новости, 20.06.2022
Житель деревни в Ленинградской области погиб от взрыва гранаты
В деревне Токкари в Ленобласти при взрыве гранаты погиб пожилой мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T13:32
2022-06-20T13:32
2022-06-20T13:32
происшествия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. В деревне Токкари в Ленобласти при взрыве гранаты погиб пожилой мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти."Взрывотехники ОМОН "Бастион" Росгвардии в деревне Токкари обследовали место происшествия, где накануне, 19 июня, около 12.00 в одном из домов погиб мужчина. Специалисты установили, что причиной его гибели стала детонация ручной гранаты", - говорится в сообщении. Отмечается, что других взрывоопасных предметов в доме омоновцы не обнаружили.По данным местных СМИ, пожилой мужчина имел инвалидность и был прикован к постели. На место проишествия правоохранительные службы вызвал его сын. Комментарием МВД и СК РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20220427/arest-1785806328.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ленинградская область
Житель деревни в Ленинградской области погиб от взрыва гранаты
Житель деревни Токкари в Ленинградской области погиб от взрыва ручной гранаты