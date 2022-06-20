https://ria.ru/20220620/granata-1796741509.html

Житель деревни в Ленинградской области погиб от взрыва гранаты

Житель деревни в Ленинградской области погиб от взрыва гранаты - РИА Новости, 20.06.2022

Житель деревни в Ленинградской области погиб от взрыва гранаты

В деревне Токкари в Ленобласти при взрыве гранаты погиб пожилой мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T13:32

2022-06-20T13:32

2022-06-20T13:32

происшествия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

ленинградская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0626c206742d6a4e0704370018825f21.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. В деревне Токкари в Ленобласти при взрыве гранаты погиб пожилой мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти."Взрывотехники ОМОН "Бастион" Росгвардии в деревне Токкари обследовали место происшествия, где накануне, 19 июня, около 12.00 в одном из домов погиб мужчина. Специалисты установили, что причиной его гибели стала детонация ручной гранаты", - говорится в сообщении. Отмечается, что других взрывоопасных предметов в доме омоновцы не обнаружили.По данным местных СМИ, пожилой мужчина имел инвалидность и был прикован к постели. На место проишествия правоохранительные службы вызвал его сын. Комментарием МВД и СК РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20220427/arest-1785806328.html

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ленинградская область