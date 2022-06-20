Рейтинг@Mail.ru
В Горбачев-Фонде отказались комментировать информацию о здоровье Горбачева - РИА Новости, 20.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220620/gorbachev-1796694124.html
В Горбачев-Фонде отказались комментировать информацию о здоровье Горбачева
В Горбачев-Фонде отказались комментировать информацию о здоровье Горбачева - РИА Новости, 20.06.2022
В Горбачев-Фонде отказались комментировать информацию о здоровье Горбачева
В Горбачев-Фонде не стали комментировать информацию о состоянии здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачева, руководитель пресс-службы Фонда Павел Палажченко РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T11:44
2022-06-20T11:45
политика
здоровье - общество
ссср
россия
михаил горбачев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156260/13/1562601333_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_7e77c4a54a2f9d500aee5e44fb0d6685.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В Горбачев-Фонде не стали комментировать информацию о состоянии здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачева, руководитель пресс-службы Фонда Павел Палажченко отметил, что медицинскую информацию Фонд никогда не комментирует, уважая неприкосновенность частного лица."Это медицинская информация. Ее идет много, в разное время. Мы никогда ее не комментируем, уважая неприкосновенность частного лица", - сказал Палажченко РИА Новости.В Telegram-каналах появилась информация о том, что у Горбачева якобы имеются проблемы с почками, около года его наблюдают врачи, периодически его состояние ухудшается, и ему приходится делать гемодиализ.Экс-президенту СССР в этом году исполнился 91 год. Известно, что в октябре 2021 года он находился в больнице на карантине в связи с пандемией коронавируса.
https://ria.ru/20220116/shokterapiya-1767652303.html
ссср
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156260/13/1562601333_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_39238792201432a0cd41d006d7e9d01c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, здоровье - общество, ссср, россия, михаил горбачев
11:44 20.06.2022 (обновлено: 11:45 20.06.2022)
 
В Горбачев-Фонде отказались комментировать информацию о здоровье Горбачева

Пресс-секретарь Горбачев-Фонда Палажченко отказался рассказывать о здоровье Горбачева

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭкс-президент СССР Михаил Горбачев
Экс-президент СССР Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Экс-президент СССР Михаил Горбачев . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В Горбачев-Фонде не стали комментировать информацию о состоянии здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачева, руководитель пресс-службы Фонда Павел Палажченко отметил, что медицинскую информацию Фонд никогда не комментирует, уважая неприкосновенность частного лица.
"Это медицинская информация. Ее идет много, в разное время. Мы никогда ее не комментируем, уважая неприкосновенность частного лица", - сказал Палажченко РИА Новости.
В Telegram-каналах появилась информация о том, что у Горбачева якобы имеются проблемы с почками, около года его наблюдают врачи, периодически его состояние ухудшается, и ему приходится делать гемодиализ.
Экс-президенту СССР в этом году исполнился 91 год. Известно, что в октябре 2021 года он находился в больнице на карантине в связи с пандемией коронавируса.
Митинг, посвященный проводимым в стране экономическим реформам правительством Егора Гайдар. 9 февраля 1992 года - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
16 января, 08:00
Шок — это по-нашему. Почему начало 90-х стало катастрофой
 
ПолитикаЗдоровье - ОбществоСССРРоссияМихаил Горбачев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала