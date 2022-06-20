https://ria.ru/20220620/gorbachev-1796694124.html

В Горбачев-Фонде отказались комментировать информацию о здоровье Горбачева

В Горбачев-Фонде отказались комментировать информацию о здоровье Горбачева - РИА Новости, 20.06.2022

В Горбачев-Фонде отказались комментировать информацию о здоровье Горбачева

В Горбачев-Фонде не стали комментировать информацию о состоянии здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачева, руководитель пресс-службы Фонда Павел Палажченко РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T11:44

2022-06-20T11:44

2022-06-20T11:45

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В Горбачев-Фонде не стали комментировать информацию о состоянии здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачева, руководитель пресс-службы Фонда Павел Палажченко отметил, что медицинскую информацию Фонд никогда не комментирует, уважая неприкосновенность частного лица."Это медицинская информация. Ее идет много, в разное время. Мы никогда ее не комментируем, уважая неприкосновенность частного лица", - сказал Палажченко РИА Новости.В Telegram-каналах появилась информация о том, что у Горбачева якобы имеются проблемы с почками, около года его наблюдают врачи, периодически его состояние ухудшается, и ему приходится делать гемодиализ.Экс-президенту СССР в этом году исполнился 91 год. Известно, что в октябре 2021 года он находился в больнице на карантине в связи с пандемией коронавируса.

https://ria.ru/20220116/shokterapiya-1767652303.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, здоровье - общество, ссср, россия, михаил горбачев