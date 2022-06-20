https://ria.ru/20220620/gorbachev-1796694124.html
В Горбачев-Фонде отказались комментировать информацию о здоровье Горбачева
В Горбачев-Фонде отказались комментировать информацию о здоровье Горбачева - РИА Новости, 20.06.2022
В Горбачев-Фонде отказались комментировать информацию о здоровье Горбачева
В Горбачев-Фонде не стали комментировать информацию о состоянии здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачева, руководитель пресс-службы Фонда Павел Палажченко РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T11:44
2022-06-20T11:44
2022-06-20T11:45
политика
здоровье - общество
ссср
россия
михаил горбачев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156260/13/1562601333_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_7e77c4a54a2f9d500aee5e44fb0d6685.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В Горбачев-Фонде не стали комментировать информацию о состоянии здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачева, руководитель пресс-службы Фонда Павел Палажченко отметил, что медицинскую информацию Фонд никогда не комментирует, уважая неприкосновенность частного лица."Это медицинская информация. Ее идет много, в разное время. Мы никогда ее не комментируем, уважая неприкосновенность частного лица", - сказал Палажченко РИА Новости.В Telegram-каналах появилась информация о том, что у Горбачева якобы имеются проблемы с почками, около года его наблюдают врачи, периодически его состояние ухудшается, и ему приходится делать гемодиализ.Экс-президенту СССР в этом году исполнился 91 год. Известно, что в октябре 2021 года он находился в больнице на карантине в связи с пандемией коронавируса.
https://ria.ru/20220116/shokterapiya-1767652303.html
ссср
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156260/13/1562601333_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_39238792201432a0cd41d006d7e9d01c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, здоровье - общество, ссср, россия, михаил горбачев
11:44 20.06.2022 (обновлено: 11:45 20.06.2022)
В Горбачев-Фонде отказались комментировать информацию о здоровье Горбачева
Пресс-секретарь Горбачев-Фонда Палажченко отказался рассказывать о здоровье Горбачева
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В Горбачев-Фонде не стали комментировать информацию о состоянии здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачева, руководитель пресс-службы Фонда Павел Палажченко отметил, что медицинскую информацию Фонд никогда не комментирует, уважая неприкосновенность частного лица.
"Это медицинская информация. Ее идет много, в разное время. Мы никогда ее не комментируем, уважая неприкосновенность частного лица", - сказал Палажченко РИА Новости.
В Telegram-каналах появилась информация о том, что у Горбачева якобы имеются проблемы с почками, около года его наблюдают врачи, периодически его состояние ухудшается, и ему приходится делать гемодиализ.
Экс-президенту СССР
в этом году исполнился 91 год. Известно, что в октябре 2021 года он находился в больнице на карантине в связи с пандемией коронавируса.