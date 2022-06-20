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Уроженец Тувы получил звание Героя России за мужество во время спецоперации - РИА Новости, 20.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220620/geroy-1796651399.html
Уроженец Тувы получил звание Героя России за мужество во время спецоперации
Уроженец Тувы получил звание Героя России за мужество во время спецоперации - РИА Новости, 20.06.2022
Уроженец Тувы получил звание Героя России за мужество во время спецоперации
Уроженец Тувы военнослужащий Мерген Донгак вынес раненого командира из-под огня противника, за что получил звание Герой России за проявленный героизм и мужество РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T08:36
2022-06-20T08:36
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
луганская народная республика
республика тыва
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КРАСНОЯРСК, 20 июн – РИА Новости. Уроженец Тувы военнослужащий Мерген Донгак вынес раненого командира из-под огня противника, за что получил звание Герой России за проявленный героизм и мужество в ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщает пресс-служба главы Тувы."Звание Герой России старшему сержанту Мергену Донгаку присвоено указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик. Военнослужащий вынес из-под огня раненого командира взвода и принял командование на себя в бою с превосходящими силами противника. Донгак не только смог отбить все атаки противника, но и обратил его в бегство", - говорится в сообщении.Согласно сообщению, подразделению, в состав которого входило отделение старшего сержанта Донгака была поставлена задача – удерживать под контролем переправу для обеспечения оперативного продвижения российских войск вглубь территорий, подконтрольных украинским националистам. Противник, пытаясь сорвать наступление, бросил большие силы на овладение переправой. Подразделение сержанта Донгака вступило в бой с превосходящими силами противника. После того как был ранен командир взвода и Донгак принял командование на себя, взвод успешно отразил все атаки превосходящих сил противника."При этом было уничтожено 15 националистов, а также два кочующих пикапа с минометами. Оставшиеся в живых боевики обратились в бегство. После боя Мерген обеспечил эвакуацию командира взвода в медицинский отряд специального назначения, чем спас ему жизнь", - сообщили в пресс-службе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220612/tankist-1794947140.html
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украина
луганская народная республика
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безопасность, украина, луганская народная республика, республика тыва
08:36 20.06.2022
 
Уроженец Тувы получил звание Героя России за мужество во время спецоперации

Спасший командира в ходе спецоперации на Украине Мерген Доргак получил звание Героя России

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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КРАСНОЯРСК, 20 июн – РИА Новости. Уроженец Тувы военнослужащий Мерген Донгак вынес раненого командира из-под огня противника, за что получил звание Герой России за проявленный героизм и мужество в ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщает пресс-служба главы Тувы.
"Звание Герой России старшему сержанту Мергену Донгаку присвоено указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик. Военнослужащий вынес из-под огня раненого командира взвода и принял командование на себя в бою с превосходящими силами противника. Донгак не только смог отбить все атаки противника, но и обратил его в бегство", - говорится в сообщении.
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Согласно сообщению, подразделению, в состав которого входило отделение старшего сержанта Донгака была поставлена задача – удерживать под контролем переправу для обеспечения оперативного продвижения российских войск вглубь территорий, подконтрольных украинским националистам. Противник, пытаясь сорвать наступление, бросил большие силы на овладение переправой. Подразделение сержанта Донгака вступило в бой с превосходящими силами противника. После того как был ранен командир взвода и Донгак принял командование на себя, взвод успешно отразил все атаки превосходящих сил противника.
"При этом было уничтожено 15 националистов, а также два кочующих пикапа с минометами. Оставшиеся в живых боевики обратились в бегство. После боя Мерген обеспечил эвакуацию командира взвода в медицинский отряд специального назначения, чем спас ему жизнь", - сообщили в пресс-службе.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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