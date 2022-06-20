https://ria.ru/20220620/general-1796793092.html

Американский генерал рассказал, как Запад подставил Украину

Американский генерал рассказал, как Запад подставил Украину - РИА Новости, 20.06.2022

Американский генерал рассказал, как Запад подставил Украину

Задержки поставок западного вооружения на Украину дарят России превосходство, заявил бывший заместитель начальника штаба армии США генерал Джек Кин в эфире... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T16:22

2022-06-20T16:22

2022-06-20T16:49

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Задержки поставок западного вооружения на Украину дарят России превосходство, заявил бывший заместитель начальника штаба армии США генерал Джек Кин в эфире телеканала Fox News."Есть подозрения, что необходимое Киеву оружие просто не поступает вовремя", — сказал он.В материале Fox News отмечается, что путь американского оружия в руки к украинским боевикам может занимать несколько месяцев. Но и в случае успешного прибытия груза на Украину требуются недели "на передачу и обучение".Генерал Кин добавил, что Вашингтону бы следовало отдать предпочтение мирным переговорам для разрешения конфликта, однако Соединенные Штаты "заинтересованы в обоих сценариях развития событий", признался он.Москва неоднократно обращала внимание на опасность наращивания странами Запада поставок вооружения на Украину. Посол России в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины напрямую угрожает интересам европейской и глобальной безопасности.Россия ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html

https://ria.ru/20220618/putin-1796356871.html

https://ria.ru/20220617/amerika-1795947363.html

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россия

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

нато, сша, россия, украина, в мире