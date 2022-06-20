16:22 20.06.2022 (обновлено: 16:49 20.06.2022)
Американский генерал рассказал, как Запад подставил Украину
Американский генерал Кин: западные страны задерживают поставки вооружения на Украину
© Фото пресс-центра штаба Операции Объединенных силУкраинские военные провели учебные стрельбы из ракетного комплекса Javelin в Донбассе
Украинские военные провели учебные стрельбы из ракетного комплекса Javelin в Донбассе. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Задержки поставок западного вооружения на Украину дарят России превосходство, заявил бывший заместитель начальника штаба армии США генерал Джек Кин в эфире телеканала Fox News.
"Есть подозрения, что необходимое Киеву оружие просто не поступает вовремя", — сказал он.
В материале Fox News отмечается, что путь американского оружия в руки к украинским боевикам может занимать несколько месяцев. Но и в случае успешного прибытия груза на Украину требуются недели "на передачу и обучение".
Генерал Кин добавил, что Вашингтону бы следовало отдать предпочтение мирным переговорам для разрешения конфликта, однако Соединенные Штаты "заинтересованы в обоих сценариях развития событий", признался он.
18 июня, 08:00Запад стоит на пути колеса истории
Москва неоднократно обращала внимание на опасность наращивания странами Запада поставок вооружения на Украину. Посол России в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины напрямую угрожает интересам европейской и глобальной безопасности.
Россия ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.