Поставки газа в ФРГ стабильны, но ситуация напряженная, заявил регулятор
Регулятор: поставки газа в Германию стабильны, но ситуация напряженная
© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция . Архивное фото
БЕРЛИН, 20 июн - РИА Новости. Немецкий регулятор назвал напряженной ситуацию вокруг газоснабжения, но поставки в Германию стабильны, ПХГ страны заполнены на 57,57%.
"Федеральное сетевое агентство очень внимательно следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с компаниями газовой отрасли. Ситуация напряженная. Поставки газа в Германии в настоящее время стабильны. Безопасность поставок в Германии в настоящее время гарантирована", - говорится в заявлении регулятора, опубликованном в понедельник.
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В заявлении подчеркивается, что в результате ограничения поставок по "Северного потоку", которые сейчас составляют до 40% от максимальной мощности трубопровода, с середины прошлой недели затронут трафик поставок газа в другие европейские страны, в том числе во Францию, Австрию и Чехию. Предприятия в настоящее время могут компенсировать выпавшие поставки из других источников, сообщает регулятор.
Уровень заполнения газохранилищ в ФРГ составляет 57,57%.
Согласно сайту оператора "Северного потока", объем заявок на газовые сутки 20 июня составляет около 64 миллионов кубометров, что аналогично уровню прокачки накануне. Это примерно 40% от максимальной мощности магистрали и на 60% ниже майского уровня - почти 170 миллионов кубометров.
"Газпром" 14 июня сообщил, что может использовать на станции только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности, из-за задержек в работе немецкой Siemens. На следующий день российская компания заявила, что останавливает на "Портовой" еще одну газотурбину Siemens и с 16 июня сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах.