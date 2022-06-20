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Поставки газа в ФРГ стабильны, но ситуация напряженная, заявил регулятор - РИА Новости, 20.06.2022
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Поставки газа в ФРГ стабильны, но ситуация напряженная, заявил регулятор
Поставки газа в ФРГ стабильны, но ситуация напряженная, заявил регулятор - РИА Новости, 20.06.2022
Поставки газа в ФРГ стабильны, но ситуация напряженная, заявил регулятор
Немецкий регулятор назвал напряженной ситуацию вокруг газоснабжения, но поставки в Германию стабильны, ПХГ страны заполнены на 57,57%. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T15:23
2022-06-20T15:23
экономика
цены на нефть
германия
франция
австрия
siemens
газпром
северный поток
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БЕРЛИН, 20 июн - РИА Новости. Немецкий регулятор назвал напряженной ситуацию вокруг газоснабжения, но поставки в Германию стабильны, ПХГ страны заполнены на 57,57%."Федеральное сетевое агентство очень внимательно следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с компаниями газовой отрасли. Ситуация напряженная. Поставки газа в Германии в настоящее время стабильны. Безопасность поставок в Германии в настоящее время гарантирована", - говорится в заявлении регулятора, опубликованном в понедельник.В заявлении подчеркивается, что в результате ограничения поставок по "Северного потоку", которые сейчас составляют до 40% от максимальной мощности трубопровода, с середины прошлой недели затронут трафик поставок газа в другие европейские страны, в том числе во Францию, Австрию и Чехию. Предприятия в настоящее время могут компенсировать выпавшие поставки из других источников, сообщает регулятор.Уровень заполнения газохранилищ в ФРГ составляет 57,57%.Согласно сайту оператора "Северного потока", объем заявок на газовые сутки 20 июня составляет около 64 миллионов кубометров, что аналогично уровню прокачки накануне. Это примерно 40% от максимальной мощности магистрали и на 60% ниже майского уровня - почти 170 миллионов кубометров."Газпром" 14 июня сообщил, что может использовать на станции только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности, из-за задержек в работе немецкой Siemens. На следующий день российская компания заявила, что останавливает на "Портовой" еще одну газотурбину Siemens и с 16 июня сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах.
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экономика, цены на нефть, германия, франция, австрия, siemens, газпром, северный поток
15:23 20.06.2022
 
Поставки газа в ФРГ стабильны, но ситуация напряженная, заявил регулятор

Регулятор: поставки газа в Германию стабильны, но ситуация напряженная

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция . Архивное фото
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БЕРЛИН, 20 июн - РИА Новости. Немецкий регулятор назвал напряженной ситуацию вокруг газоснабжения, но поставки в Германию стабильны, ПХГ страны заполнены на 57,57%.
"Федеральное сетевое агентство очень внимательно следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с компаниями газовой отрасли. Ситуация напряженная. Поставки газа в Германии в настоящее время стабильны. Безопасность поставок в Германии в настоящее время гарантирована", - говорится в заявлении регулятора, опубликованном в понедельник.
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В заявлении подчеркивается, что в результате ограничения поставок по "Северного потоку", которые сейчас составляют до 40% от максимальной мощности трубопровода, с середины прошлой недели затронут трафик поставок газа в другие европейские страны, в том числе во Францию, Австрию и Чехию. Предприятия в настоящее время могут компенсировать выпавшие поставки из других источников, сообщает регулятор.
Уровень заполнения газохранилищ в ФРГ составляет 57,57%.
Согласно сайту оператора "Северного потока", объем заявок на газовые сутки 20 июня составляет около 64 миллионов кубометров, что аналогично уровню прокачки накануне. Это примерно 40% от максимальной мощности магистрали и на 60% ниже майского уровня - почти 170 миллионов кубометров.
"Газпром" 14 июня сообщил, что может использовать на станции только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности, из-за задержек в работе немецкой Siemens. На следующий день российская компания заявила, что останавливает на "Портовой" еще одну газотурбину Siemens и с 16 июня сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах.
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