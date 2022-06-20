https://ria.ru/20220620/gaz-1796728730.html

Песков назвал основную проблему подачи газа в ЕС

Песков назвал основную проблему подачи газа в ЕС - РИА Новости, 20.06.2022

Песков назвал основную проблему подачи газа в ЕС

Европейцы не отдают России ремонтируемые турбины для поставок газа, это рукотворный кризис, газ у РФ есть и готов к поставкам, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T12:53

2022-06-20T12:53

2022-06-20T12:59

в мире

экономика

россия

природный газ

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Европейцы не отдают России ремонтируемые турбины для поставок газа, это рукотворный кризис, газ у РФ есть и готов к поставкам, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.При этом он подчеркнул, что газ у России есть и готов к поставкам. "Но европейцы должны отдать то самое железо и отремонтировать железо в соответствии с их обязательствами", - добавил Песков.

https://ria.ru/20220618/gaz-1796368694.html

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в мире, экономика, россия, природный газ, дмитрий песков (спецпредставитель президента)