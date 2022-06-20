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Песков назвал основную проблему подачи газа в ЕС - РИА Новости, 20.06.2022
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Песков назвал основную проблему подачи газа в ЕС
Песков назвал основную проблему подачи газа в ЕС - РИА Новости, 20.06.2022
Песков назвал основную проблему подачи газа в ЕС
Европейцы не отдают России ремонтируемые турбины для поставок газа, это рукотворный кризис, газ у РФ есть и готов к поставкам, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T12:53
2022-06-20T12:59
в мире
экономика
россия
природный газ
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Европейцы не отдают России ремонтируемые турбины для поставок газа, это рукотворный кризис, газ у РФ есть и готов к поставкам, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.При этом он подчеркнул, что газ у России есть и готов к поставкам. "Но европейцы должны отдать то самое железо и отремонтировать железо в соответствии с их обязательствами", - добавил Песков.
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в мире, экономика, россия, природный газ, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
12:53 20.06.2022 (обновлено: 12:59 20.06.2022)
 
Песков назвал основную проблему подачи газа в ЕС

Песков: ЕС не отдает России ремонтируемые турбины для поставок газа

© РИА Новости / Перейти в фотобанкТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Европейцы не отдают России ремонтируемые турбины для поставок газа, это рукотворный кризис, газ у РФ есть и готов к поставкам, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Россия остается максимально надежным поставщиком. С технологической точки зрения механическая инфраструктура этого трубопровода страдает из-за санкций, которые ввел Европейский союз. Вы знаете, что перекачивающие мощности, а именно турбины, должны проходить капитальный ремонт, какие-то турбины не могут быть возвращены, то есть европейцы их не возвращают на место. Именно это и является причиной того, что просто нечем перекачивать. То есть это рукотворный кризис, он создан руками Евросоюза", - сказал Песков.
При этом он подчеркнул, что газ у России есть и готов к поставкам. "Но европейцы должны отдать то самое железо и отремонтировать железо в соответствии с их обязательствами", - добавил Песков.
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В миреЭкономикаРоссияПриродный газДмитрий Песков (спецпредставитель президента)
 
 
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