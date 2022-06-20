https://ria.ru/20220620/gaz-1796682732.html

Мировые цены на газ будут высокими ближайшие пять лет, заявили в Германии

Мировые цены на газ будут высокими ближайшие пять лет, заявили в Германии - РИА Новости, 20.06.2022

Мировые цены на газ будут высокими ближайшие пять лет, заявили в Германии

Цены на газ и электроэнергию в Германии и в целом в мире будут оставаться высокими в течение нескольких лет, такое мнение в интервью газете Süddeutsche Zeitung... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T11:10

2022-06-20T11:10

2022-06-20T11:10

экономика

германия

европа

россия

газпром

северный поток

в мире

природный газ

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БЕРЛИН, 20 июн - РИА Новости. Цены на газ и электроэнергию в Германии и в целом в мире будут оставаться высокими в течение нескольких лет, такое мнение в интервью газете Süddeutsche Zeitung выразил глава крупнейшего немецкого энергетического концерна RWE Маркус Креббер.Биржевые цены газа в Европе после сообщений "Газпрома" о снижении поставок по "Северному потоку" до 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" перешли к резкому росту и сейчас находятся в районе 1350 долларов за тысячу кубометров. В Европе также дорожает электричество. Кроме того, цены на нефть в мире уже долго держатся выше по крайней мере 100 долларов за баррель - так, утром в понедельник они на уровне 113 доллара за баррель по августовским фьючерсам на нефть марки Brent."Это продлится еще, вероятно, от трех до пяти лет", - сказал Креббер, добавив, что "нужно время, пока будут созданы новые мощности и другие государства смогут поставлять больше энергии".Глава концерна также приветствовал планы немецкого министра экономики Роберта Хабека возобновить работу угольных ТЭЦ, чтобы таким образом экономить потребление газа, добавив, что "повсеместно, где можно использовать другие энергоносители, это должно происходить". Креббер добавил, что в результате ограничений поставок природного газа из России в RWE также "получают газ в меньших объемах, чем договорено", и чтобы компенсировать это, концерн вынужден закупать энергоносители "за значительно более высокие и продолжающие расти цены".Креббер также сообщил, что, как и планировалось, RWE делает ставку на расширение буроугольного карьера Garzweiler II в Рейнской области. "Запланированный прогресс... важен, особенно когда мы готовимся к сценариям экономии газа", - заявил в связи с этим глава концерна.Вместе с тем в RWE, который управляет газовыми и угольными ТЭЦ в Германии, Великобритании и Нидерландах, исключили возобновление работы атомных электростанций в стране после 2022 года.

https://ria.ru/20220619/es-1796579867.html

https://ria.ru/20220620/gaz-1796641498.html

https://ria.ru/20220619/ssha-1796575072.html

германия

европа

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, германия, европа, россия, газпром, северный поток, в мире, природный газ