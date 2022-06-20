Поставки газа из России в Европу ожидаются на уровне предыдущих дней
Поставки газа через "Северный поток" и Украину 20 июня ожидаются на уровне предыдущих дней
© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочие на газораспределительной станции в Венгрии
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочие на газораспределительной станции в Венгрии. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Поставки российского газа через "Северный поток" и украинскую газотранспортную систему в понедельник ожидаются на уровне предыдущих дней, свидетельствуют данные операторов газотранспортных сетей.
Согласно сайту оператора "Северного потока", объем заявок на газовые сутки 20 июня составляет около 64 миллионов кубометров, что аналогично уровню прокачки накануне. Это примерно 40% от максимальной мощности магистрали и на 60% ниже майского уровня - почти 170 миллионов кубометров.
"Газпром" 14 июня сообщил, что может использовать на станции только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности, из-за задержек в работе немецкой Siemens. На следующий день российская компания заявила, что останавливает на "Портовой" еще одну газотурбину Siemens и с 16 июня сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах.
Прокачка через Украину также остается на уровне предыдущих дней, следует из данных "Оператора ГТС Украины". Заявка на транзит газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на 20 июня составляет 41,7 миллиона кубометров, как и днем ранее. На этом уровне показатель держится с конца мая. При этом поставки через ГИС "Сохрановка" не ведутся, так как украинская сторона отклоняет их.
Со вторника возможности поставок российского газа в Европу сузятся еще больше, так как газопровод "Турецкий поток" (газ по нему подается в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы) с 21 по 28 июня будет находиться на плановом ежегодном техническом обслуживании, сообщал "Газпром".