https://ria.ru/20220620/gaz-1796658331.html

Поставки газа из России в Европу ожидаются на уровне предыдущих дней

Поставки газа из России в Европу ожидаются на уровне предыдущих дней - РИА Новости, 20.06.2022

Поставки газа из России в Европу ожидаются на уровне предыдущих дней

Поставки российского газа через "Северный поток" и украинскую газотранспортную систему в понедельник ожидаются на уровне предыдущих дней, свидетельствуют данные РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T09:29

2022-06-20T09:29

2022-06-20T09:29

экономика

европа

украина

газпром

оператор гтс украины

северный поток

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783765853_0:136:3000:1824_1920x0_80_0_0_b9b01b897f6440b7dfa4c7dd1c821f04.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Поставки российского газа через "Северный поток" и украинскую газотранспортную систему в понедельник ожидаются на уровне предыдущих дней, свидетельствуют данные операторов газотранспортных сетей.Согласно сайту оператора "Северного потока", объем заявок на газовые сутки 20 июня составляет около 64 миллионов кубометров, что аналогично уровню прокачки накануне. Это примерно 40% от максимальной мощности магистрали и на 60% ниже майского уровня - почти 170 миллионов кубометров."Газпром" 14 июня сообщил, что может использовать на станции только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности, из-за задержек в работе немецкой Siemens. На следующий день российская компания заявила, что останавливает на "Портовой" еще одну газотурбину Siemens и с 16 июня сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах.Прокачка через Украину также остается на уровне предыдущих дней, следует из данных "Оператора ГТС Украины". Заявка на транзит газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на 20 июня составляет 41,7 миллиона кубометров, как и днем ранее. На этом уровне показатель держится с конца мая. При этом поставки через ГИС "Сохрановка" не ведутся, так как украинская сторона отклоняет их.Со вторника возможности поставок российского газа в Европу сузятся еще больше, так как газопровод "Турецкий поток" (газ по нему подается в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы) с 21 по 28 июня будет находиться на плановом ежегодном техническом обслуживании, сообщал "Газпром".

https://ria.ru/20220619/ssha-1796575072.html

европа

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, европа, украина, газпром, оператор гтс украины, северный поток, россия