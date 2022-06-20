https://ria.ru/20220620/gaz-1796644785.html

Вице-канцлер Германии рассказал о газовом "армрестлинге" с Россией

Вице-канцлер Германии рассказал о газовом "армрестлинге" с Россией - РИА Новости, 20.06.2022

Вице-канцлер Германии рассказал о газовом "армрестлинге" с Россией

Ситуация с энергоснабжением Германии остается "серьезной и напряженной" на фоне снижения поставок газа из России, заявил в эфире телеканала ZDF, немецкий... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T06:36

2022-06-20T06:36

2022-06-20T06:36

экономика

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

германия

москва

россия

в мире

роберт хабек

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Ситуация с энергоснабжением Германии остается "серьезной и напряженной" на фоне снижения поставок газа из России, заявил в эфире телеканала ZDF, немецкий вице-канцлер Роберт Хабек.Министр экономики ФРГ сравнил происходящее с "армрестлингом" с Москвой.По его словам, сейчас газовые хранилища заполнены на 57 процентов при требуемых 90 процентах. Он предлагает достичь поставленные цели к зиме покупкой голубого топлива и "бережливостью"."Не так уж плохо для этого времени года, однако этого недостаточно, и нам нужно заполнить их за лето", — уточнил вице-канцлер.Ранее "Газпром" сообщил, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" он сможет поставлять газ через "Северный поток" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах. Причиной стала задержка в работе компании Siemens, которая не смогла вовремя вернуть газоперекачивающие агрегаты из ремонта. В немецком концерне подтвердили эту информацию: турбина "по техническим причинам" ремонтировалась на заводе Siemens Energy в Монреале и ее не могут вернуть из-за санкций Канады против России.Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России после начала военной операции на Украины. В то же время Берлин, по заверению своих ведущих политиков, старается уменьшить зависимость от российского газа.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что Москва никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.

https://ria.ru/20220618/gaz-1796486727.html

https://ria.ru/20220524/germaniya-1790401343.html

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экономика, дмитрий песков (спецпредставитель президента), германия, москва, россия, в мире, роберт хабек