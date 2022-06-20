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"Что там с оплатой газа?" Пушков высказался о враждебной политике Санду
"Что там с оплатой газа?" Пушков высказался о враждебной политике Санду - РИА Новости, 20.06.2022
"Что там с оплатой газа?" Пушков высказался о враждебной политике Санду
Президент Молдавии Майя Санду проводит враждебную по отношению к России политику, в то время как Кишинев не может расплатиться с Москвой за газ, написал в... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T03:35
2022-06-20T03:35
2022-06-20T03:35
молдавия
россия
румыния
в мире
алексей пушков
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду проводит враждебную по отношению к России политику, в то время как Кишинев не может расплатиться с Москвой за газ, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.Ранее молдавский лидер подписала закон о запрете новостных программ из России.Он указал, что вместо этого Молдавия углубляет связи с соседней Румынией, заключая с Бухарестом военно-политические соглашения.Кроме того, Пушков напомнил о преследованиях в Молдавии людей, носящих георгиевские ленточки.
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молдавия, россия, румыния, в мире, алексей пушков
"Что там с оплатой газа?" Пушков высказался о враждебной политике Санду
Сенатор Алексей Пушков напомнил президенту Молдавии Санду об оплате газа после запрета СМИ