https://ria.ru/20220620/gaz-1796641498.html

"Что там с оплатой газа?" Пушков высказался о враждебной политике Санду

"Что там с оплатой газа?" Пушков высказался о враждебной политике Санду - РИА Новости, 20.06.2022

"Что там с оплатой газа?" Пушков высказался о враждебной политике Санду

Президент Молдавии Майя Санду проводит враждебную по отношению к России политику, в то время как Кишинев не может расплатиться с Москвой за газ, написал в... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T03:35

2022-06-20T03:35

2022-06-20T03:35

молдавия

россия

румыния

в мире

алексей пушков

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду проводит враждебную по отношению к России политику, в то время как Кишинев не может расплатиться с Москвой за газ, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.Ранее молдавский лидер подписала закон о запрете новостных программ из России.Он указал, что вместо этого Молдавия углубляет связи с соседней Румынией, заключая с Бухарестом военно-политические соглашения.Кроме того, Пушков напомнил о преследованиях в Молдавии людей, носящих георгиевские ленточки.

https://ria.ru/20220616/moldaviya-1795853356.html

молдавия

россия

румыния

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молдавия, россия, румыния, в мире, алексей пушков