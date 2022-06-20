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"Что там с оплатой газа?" Пушков высказался о враждебной политике Санду - РИА Новости, 20.06.2022
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"Что там с оплатой газа?" Пушков высказался о враждебной политике Санду
"Что там с оплатой газа?" Пушков высказался о враждебной политике Санду - РИА Новости, 20.06.2022
"Что там с оплатой газа?" Пушков высказался о враждебной политике Санду
Президент Молдавии Майя Санду проводит враждебную по отношению к России политику, в то время как Кишинев не может расплатиться с Москвой за газ, написал в... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T03:35
2022-06-20T03:35
молдавия
россия
румыния
в мире
алексей пушков
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду проводит враждебную по отношению к России политику, в то время как Кишинев не может расплатиться с Москвой за газ, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.Ранее молдавский лидер подписала закон о запрете новостных программ из России.Он указал, что вместо этого Молдавия углубляет связи с соседней Румынией, заключая с Бухарестом военно-политические соглашения.Кроме того, Пушков напомнил о преследованиях в Молдавии людей, носящих георгиевские ленточки.
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молдавия, россия, румыния, в мире, алексей пушков
03:35 20.06.2022
 
"Что там с оплатой газа?" Пушков высказался о враждебной политике Санду

Сенатор Алексей Пушков напомнил президенту Молдавии Санду об оплате газа после запрета СМИ

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду проводит враждебную по отношению к России политику, в то время как Кишинев не может расплатиться с Москвой за газ, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
Ранее молдавский лидер подписала закон о запрете новостных программ из России.
"Санду давно не скрывает враждебности к России. А что же там с оплатой российского газа со стороны Кишинева? По-прежнему просят Москву подождать в духе "партнерства"? Чего не скажешь, лишь бы не платить вовремя...Но никакого партнерства нет и быть не может", — заявил Пушков.
Он указал, что вместо этого Молдавия углубляет связи с соседней Румынией, заключая с Бухарестом военно-политические соглашения.
Кроме того, Пушков напомнил о преследованиях в Молдавии людей, носящих георгиевские ленточки.
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