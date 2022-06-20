https://ria.ru/20220620/friland-1796901920.html

Канада может принять закон, позволяющий изымать санкционные активы России

Канада может принять закон, позволяющий изымать санкционные активы России - РИА Новости, 20.06.2022

Канада может принять закон, позволяющий изымать санкционные активы России

Правительство Канады рассчитывает на принятие в ближайшие дни закона, который, среди прочего, позволит конфисковать попавшие под санкции российские активы,... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T23:32

2022-06-20T23:32

2022-06-20T23:32

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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Правительство Канады рассчитывает на принятие в ближайшие дни закона, который, среди прочего, позволит конфисковать попавшие под санкции российские активы, заявила в понедельник глава канадского минфина и вице-премьер страны Христя Фриланд."Мы надеемся, что в ближайшие дни мой законопроект о бюджете будет принят, включая меры, позволяющие конфисковать попавшие под санкции российские активы", - сказала Фриланд в ходе совместной пресс-конференции с министром финансов США Джанет Йеллен. Мероприятие транслировали ведущие канадские телеканалы. Фриланд сообщила, что данный шаг обсуждался и координировался с международными партнерами Оттавы, в том числе с Вашингтоном."Мы считаем, что это действительно важно - расширить наши законодательные полномочия, поскольку мы считаем предельно необходимым отыскать средства для восстановления Украины. В этой связи я не могу представить себе более подходящего источника такого финансирования, чем конфискованные российские активы", - отметила канадский вице-премьер.Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам российского лидера, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.В ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее попросил страны G7 принять законы, которые позволят конфисковать активы РФ и передать их Украине.

https://ria.ru/20220617/kanada-1796298545.html

https://ria.ru/20220620/kanada-1796901231.html

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