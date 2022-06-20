Рейтинг@Mail.ru
Канада может принять закон, позволяющий изымать санкционные активы России - РИА Новости, 20.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220620/friland-1796901920.html
Канада может принять закон, позволяющий изымать санкционные активы России
Канада может принять закон, позволяющий изымать санкционные активы России - РИА Новости, 20.06.2022
Канада может принять закон, позволяющий изымать санкционные активы России
Правительство Канады рассчитывает на принятие в ближайшие дни закона, который, среди прочего, позволит конфисковать попавшие под санкции российские активы,... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T23:32
2022-06-20T23:32
цены на нефть
джанет йеллен
владимир путин
дмитрий кулеба
россия
украина
сша
мид украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775730091_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4d7ac7fdbf3ae9096ad8d4237b72ba82.jpg
ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Правительство Канады рассчитывает на принятие в ближайшие дни закона, который, среди прочего, позволит конфисковать попавшие под санкции российские активы, заявила в понедельник глава канадского минфина и вице-премьер страны Христя Фриланд."Мы надеемся, что в ближайшие дни мой законопроект о бюджете будет принят, включая меры, позволяющие конфисковать попавшие под санкции российские активы", - сказала Фриланд в ходе совместной пресс-конференции с министром финансов США Джанет Йеллен. Мероприятие транслировали ведущие канадские телеканалы.&nbsp;Фриланд сообщила, что данный шаг обсуждался и координировался с международными партнерами Оттавы, в том числе с Вашингтоном."Мы считаем, что это действительно важно - расширить наши законодательные полномочия, поскольку мы считаем предельно необходимым отыскать средства для восстановления Украины. В этой связи я не могу представить себе более подходящего источника такого финансирования, чем конфискованные российские активы", - отметила канадский вице-премьер.Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам российского лидера, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.В ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее попросил страны G7 принять законы, которые позволят конфисковать активы РФ и передать их Украине.
https://ria.ru/20220617/kanada-1796298545.html
https://ria.ru/20220620/kanada-1796901231.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775730091_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_9cefd49863549e86a59ce20f0647f83c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, джанет йеллен, владимир путин, дмитрий кулеба, россия, украина, сша, мид украины, g7
23:32 20.06.2022
 
Канада может принять закон, позволяющий изымать санкционные активы России

Фриланд: Канада может принять закон, позволяющий изымать санкционные активы России

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Канады
Государственный флаг Канады - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Государственный флаг Канады . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Правительство Канады рассчитывает на принятие в ближайшие дни закона, который, среди прочего, позволит конфисковать попавшие под санкции российские активы, заявила в понедельник глава канадского минфина и вице-премьер страны Христя Фриланд.
"Мы надеемся, что в ближайшие дни мой законопроект о бюджете будет принят, включая меры, позволяющие конфисковать попавшие под санкции российские активы", - сказала Фриланд в ходе совместной пресс-конференции с министром финансов США Джанет Йеллен. Мероприятие транслировали ведущие канадские телеканалы. 
Газопровод Северный поток в окрестностях города Любмин - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 19:14
В Канаде заявили о переговорах с ФРГ по оборудованию для "Северного потока"
Фриланд сообщила, что данный шаг обсуждался и координировался с международными партнерами Оттавы, в том числе с Вашингтоном.
"Мы считаем, что это действительно важно - расширить наши законодательные полномочия, поскольку мы считаем предельно необходимым отыскать средства для восстановления Украины. В этой связи я не могу представить себе более подходящего источника такого финансирования, чем конфискованные российские активы", - отметила канадский вице-премьер.
Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам российского лидера, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.
В ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее попросил страны G7 принять законы, которые позволят конфисковать активы РФ и передать их Украине.
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 23:23
Канада и США признали сложность отказа от российской нефти для Европы
 
Цены на нефтьДжанет ЙелленВладимир ПутинДмитрий КулебаРоссияУкраинаСШАМИД УкраиныG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала